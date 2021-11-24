Цены на газ в Украине и ЕС отличаются в разы: озвучены цифры

В Украине тариф на газ в несколько раз ниже, чем в ЕС. Из-за решения Кабмина цена на голубое топливо ограничена и зафиксирована на целый год.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Цена на газ по всей Европе достигла исторических отметок. Вынуждены экономить даже жители относительно богатых стран ЕС: пустые комнаты в домах и квартирах закрывают на зиму и не отапливают их, котлы на ночь выключают, потому что в некоторых странах действует высокий ночной тариф.

В то же время в Украине, которая тратит в разы больше газа, чем соседние государства с похожим климатом, стоимость голубого топлива для населения зафиксировали практически на одной из самых меньших отметок в менее 8 грн за куб. Для примера, в Польше, зависимо от поставщика, цена варьируется от 11 до почти 15 грн за куб. В Испании платят больше 16 грн за каждый куб. Детальнее с тарифами в разных странах можно ознакомиться с помощью инфографики.

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"У нас действует шесть разных тарифных планов. За год мы платим где-то 1900 евро (4,7 тыс. грн в месяц). Конечно, экономим. Такого чтобы мы ходили раздетыми в квартире не бывает. Все спим в теплых пижамах, по квартире ходим одетыми и в тапочках. Тут не принято так, как в Украине. чтобы зимой окна открывали на проветривание. Хотя тут зимы щадящие", – рассказывает жительница Алессандрии (Италия) Светлана.

Она вместе с мужем переехала в Италию из Кировограда (сейчас Кропивницкий) 15 лет назад. До коронавируса зарабатывала экскурсиями для русскоязычных, для этого прошла обучение и получила сертификат. А сейчас Светлана работает по своему первому образованию – воспитателем в детском саду. После уплаты всех налогов, "на руки" получает около 1500 евро.

"За все надо платить. Мужу зуб лечили, сразу 250 евро потратили. И это еще знакомый наш украинский дантист. За квартиру мы выплачиваем, она у нас в ипотеке. В месяц отдаем 1000 евро. Еще где-то 300-400 евро уходит на коммунальные услуги. Моей зарплаты только на квартиру, коммунальные услуги, интернет и хватает, а на зарплату мужа живем", – рассказывает украинка.

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