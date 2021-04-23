Цены на электроэнергию в Украине взлетят: сколько и когда заплатим

В Украине решение о повышении тарифов на электроэнергию перенесли с мая на июль. Один кВт*час при потреблении более 500 кВт*час в месяц может подорожать с 1,68 до 2,5 грн.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. "С 1 мая новостей не будет", – рассказал собеседник в Кабмине. Ранее специальные обязательства продавать ток по сниженной цене населению (1,68 грн за кВт*час) продлили до 1 мая. Но и в мае, как говорят источники в правительстве, поднимать цены не будут.

Для этого есть целый ряд причин:

сейчас модель повышения цены обсуждают с МВФ: те настаивают на том, чтобы долги на рынке сокращались, и для этого кому-то придется заплатить больше;

до сих пор не известно, кто может стать министром энергетики (и.о. главы ведомства Юрия Витренко могут снять в любой момент);

в правительстве так и не договорились о конкретных условиях подорожания тока.

Вероятно, повышение цен перенесут на 1 июля. Но и этот срок неокончательный. Если до того момента не будет прогресса в переговорах с МВФ, согласованного сценария, то новшество могут опять перенести.

Стоимость каждого кВт*час электроэнергии при потреблении выше 500 кВт*час в месяц может вырасти с 1,68 до 2,5 грн. Об этом со ссылкой на собеседников в Кабмине рассказал OBOZREVATEL глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко. По его словам, ранее правительство рассматривало вариант повышение цен с 1 апреля и для тех, кто потребляет больше 300 кВт*час, однако решение перенесли.

"Я всегда выступал за то, чтобы для тех, кто потребляет больше 500 кВт*час, ввели тариф выше. Если у человека большой дом и много техники, он может платить 2,5 грн. Так сейчас и размышляет Кабинет министров. Они сначала думали об объеме свыше 300 кВт*час, а потом от 500 кВт*час. Такие цены (2,5 грн за кВт*час) планируют установить 1 июля", – рассказывает Попенко.

По мнению эксперта, стоит ввести четыре разных тарифа: на первые 100 кВт*час в размере 90 коп., от 100 до 500 кВт*час – 1,68 грн, от 500 до 1000 кВт*час – 2,5 грн, и выше 1000 кВт*час – больше 3 грн. Однако и это не решит нехватку средств на компенсацию стоимости генерации тока.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с первого апреля 2021-го поставщики газа могут устанавливать любые цены на голубое топливо без ограничения Кабмина. В результате несколько компаний приняли решение поднять тариф с 6,99 до 8,25-8,85 грн за куб.