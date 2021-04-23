В Украине взлетят тарифы на электроэнергию: какое решение приготовили в Кабмине

В Украине уже через несколько месяцев могут пересчитать тарифы на электроэнергию для населения. Изменений требует МВФ, кроме того, из-за высоких долгов перед генерацией Кабмину придется решить проблему нехватки средств.

В правительстве пересмотрели уже несколько вариантов пересчета цен и сошлись во мнении: в мае нужно оставить действующие правила, а далее повышать цены для тех, кто тратит много тока.

О том, как и почему изменятся цены на электроэнергию, читайте в материале OBOZREVATEL.

"С 1 мая новостей не будет", – рассказал собеседник в Кабмине. Ранее специальные обязательства продавать ток по сниженной цене населению (1,68 грн за кВт*час) продлили до 1 мая. Но и в мае, как говорят источники в правительстве, поднимать цены не будут.

Для этого есть целый ряд причин:

сейчас модель повышения цены обсуждают с МВФ: те настаивают на том, чтобы долги на рынке сокращались, и для этого кому-то придется заплатить больше;

до сих пор не известно, кто может стать министром энергетики (и.о. главы ведомства Юрия Витренко могут снять в любой момент);

в правительстве так и не договорились о конкретных условиях подорожания тока.

Вероятно, повышение цен перенесут на 1 июля. Но и этот срок неокончательный. Если до того момента не будет прогресса в переговорах с МВФ, согласованного сценария, то новшество могут опять перенести.

Стоимость каждого кВт*час электроэнергии при потреблении выше 500 кВт*час в месяц может вырасти с 1,68 до 2,5 грн. Об этом со ссылкой на собеседников в Кабмине рассказал OBOZREVATEL глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко. По его словам, ранее правительство рассматривало вариант повышение цен с 1 апреля и для тех, кто потребляет больше 300 кВт*час, однако решение перенесли.

"Я всегда выступал за то, чтобы для тех, кто потребляет больше 500 кВт*час, ввели тариф выше. Если у человека большой дом и много техники, он может платить 2,5 грн. Так сейчас и размышляет Кабинет министров. Они сначала думали об объеме свыше 300 кВт*час, а потом от 500 кВт*час. Такие цены (2,5 грн за кВт*час) планируют установить 1 июля", – рассказывает Попенко.

По мнению эксперта, стоит ввести четыре разных тарифа: на первые 100 кВт*час в размере 90 коп., от 100 до 500 кВт*час – 1,68 грн, от 500 до 1000 кВт*час – 2,5 грн, и выше 1000 кВт*час – больше 3 грн. Однако и это не решит нехватку средств на компенсацию стоимости генерации тока.

Да, но сейчас денег, которые собирают за электроэнергию, не хватает. Дешевый "ток" для населения компенсирует бизнес, который платит за него выше себестоимости. Еще один возможный выход из ситуации – увеличить акцизы, экологический налог. За это придется платить промышленности. Но и это вряд ли позволит полностью компенсировать "дыру".

Необходимо разобраться с эффективностью управления госпредприятий и изменить правила, уверен Попенко.

"Только на тендерах электроэнергии в "Энергоатоме" потеряли миллиарды гривен. Коммунальные предприятия могут продавать электроэнергию не на торгах. Нужно внести изменения, чтобы всю электроэнергию коммунальные предприятия продавали на торгах", – пояснил Попенко.

По какому сценарию пойдет Кабинет министров, станет известно уже в ближайшие время. Как рассказала член нацкомиссии по энергетике и коммунальным услугам Ольга Бабий, если ничего не сделать, нужно искать средства для покрытия дополнительных расходов "Энергоатома".

"Тарифы должны быть обеспечены, не должно быть убытков. Все должны понять, что в прошлом году, чтобы мы с вами могли платить по 1,68 грн, "Энергоатом" заплатил 40 млрд грн. Будет ли в этом году 40 млрд грн, это нужно считать", – рассказывает член НКРЭКУ.

Также Бабий отмечает: часть украинцев действительно не может платить полную стоимость электроэнергии без ПСО. В Еврокомиссии советуют для этого финансировать расходы на электроэнергию тем семьям, которые действительно не могут платить.

Рано или поздно цены для украинцев повысить придется. И от того, как быстро и на каких условиях это сделают, зависят суммы в платежках у большинства украинцев.