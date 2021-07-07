Цена на газ в Украине достигла рекорда: сколько заплатим в августе

В Украине стоимость кубометра газа на рынке достигла рекордные более 15 грн за куб. Из-за такой ситуации ожидать снижения цен для населения (месячный тариф) в августе не стоит.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил руководитель программ аналитического центра DiXi Group Роман Ницович. По его мнению, есть несколько причин роста цен на европейских газовых хабах и украинских месячных предложений, которые к ним привязаны.

"Одна из них – коммерческая политика российского "Газпрома", который удерживается от бронирования мощностей, в том числе и на украинском направлении и заинтересован в поддержании высоких цен. Потому можно прогнозировать, что месячные цены на август точно не будут ниже, чем цены на июль. Во всяком случае, так складывается ситуация".

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Напомним, большинство украинских потребителей с 1 мая переведены на годовой тариф на газ и получают эту услугу по фиксированной цене. Месячные же предложения, не смотря на летний сезон, продолжили дорожать и сейчас находятся в диапазоне от 7,99 грн до 15,5 грн за кубометр.

Как свидетельствуют данные Украинской энергетической биржи, с мая каждый кубометр газа (с учетом НДС) подорожал с 9,4 до 15,3 грн. Это связано с мировой тенденцией.

Как подорожал газ в Украине:

август – 15,3 грн за куб;

июль – 13 грн за куб;

июнь – 12,1 грн за куб;

май – 9,4 грн за куб.

Отметим, от стоимости газа в Европе зависит и месячный тариф для простых украинцев. Поставщики рассчитывают стоимость кубометра, исходя из той цены, по которой они могут купить голубое топливо на рынке.

Напомним, как писал OBOZREVATEL, каждый украинец может оформить годовой тариф на газ. С ним стоимость кубометра будет фиксированной.