Витренко: Фирташ контролирует большинство газсбытов, цена по 6,99 – это не в убыток

Доминирующая на рынке Украины группа газсбытов олигарха Дмитрия Фирташа якобы преимущественно поставляет газ от поставщиков в Венгрии и может покупать голубое топливо у своих же трейдеров.

Об этом в интервью ЭП заявил и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко. Как сказал он, группа Фирташа контролирует большинство облгазов и облгазсбытов.

"Они покупают газ у поставщиков. У этой группы, насколько мне известно, есть свои поставщики в Венгрии, откуда они преимущественно поставляют газ. Фирташ провел определенный промежуток времени там. То есть с этой точки зрения есть вариант, когда они покупают газ у своих же трейдеров", – отметил и.о. министра.

Он указал, что цены на закупки газа, которые озвучивают компании, ничего не означают. "Какую цену они напишут в контрактах? Как договорятся, так и напишут", – сказал Витренко.

В любом случае, заявил он, невозможно проверить, кто продал газ тем трейдерам, у которых они покупают. "Возможно, какие-то структуры той же группы Фирташа или структуры "Газпрома", которые исторически в Венгрии", – продолжил и.о. министра энергетики.

Он также прокомментировал намерение группы олигарха судиться из-за снижения цен на газ до 6,99 грн за кубометр. Так, руководитель газового бизнеса Фирташа собирается отсудить ущерб, причиненный государством.

"Нафтогаз" и многие другие игроки покупали большой объем газа и закачивали летом по значительно меньшей цене, чем 6,99 грн за кубометр. Очевидно, что для многих компаний продавать газ по 6,99 – это не продавать в убыток", – отметил Витренко.

Он сказал, что компании, возможно, не получат сверхприбылей, которые могли быть при цене 10,8 грн, но все же прибыли будут.

"Поэтому мы не видим, как ограничение предельной цены может сделать нерентабельным или нереальным газовый бизнес, добыча газа или как-то негативно повлиять на долгосрочные планы развития отрасли", – подытожил и.о. министра.

Добавим, в интервью Витренко также заявил, что снизить тарифы на газ задним числом не удалось. В результате в феврале украинцам придут платежки с учетом подорожания, а снижение стоимости голубого топлива пользователи почувствуют на себе только в марте.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Артем Компан – глава компании "ЙЕ Энергия", которая в группе Фирташа является первоисточником в цепи поставок газа населению, – заявил о намерении оспорить снижение цен на газ для украинцев.