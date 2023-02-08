Трем областям Украины 8 февраля свет не будут отключать вообще: кто будет с электричеством все сутки

В Украине сохраняется дефицит мощности в энергосистеме, в связи с чем 8 февраля практически по всей стране будут применяться плановые и аварийные отключения света. Исключения – Запорожская, Донецкая и Николаевская области. Согласно измененному графику "Укрэнерго", в них в течении суток электричество отключать не будут вообще.

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В Одесской области же графики не действуют – в регионе применяются аварийные отключения. Тем не менее, как рассказали в ДТЭК Одесские электросети, 5 февраля город получил 15 мощных генераторов для критической инфраструктуры, что позволит разгрузить электрическую сеть.

"После того, как вся критическая инфраструктура будет запитана от генераторов, энергетики смогут снабжать светом бытовых потребителей в Одессе и Одесском районе дважды в сутки по 2 часа. Пока это тот максимум, который может обеспечить все имеющееся и исправное энергетическое оборудование региона", – говорится в сообщении компании.

В Киеве и области применяются стабилизационные отключения. Т.е., свет жителям столичного региона выключают по графикам:

Почасовой график действует и во Львове и области. Ознакомиться с ним можно здесь.

В Днепропетровской области действуют стабилизационные отключения. График по ссылке.

"Согласно доведенным лимитам на 08.02.23 г. по Винницкой области задействовано ограничение электроснабжения в соответствии с графиком почасового отключения. Возможны отклонения до 30 мин. для проведения переключений между очередями", – рассказали в Винницаоблэнерго.

Почасовой график действует в Полтавской области. При этом, как сообщили в Полтаваоблэнерго, "если позволит потребление, [будет применяться] одна очередь".

По графику свет будут отключать в Ивано-Франковской области.Ознакомиться с ним можно здесь.

Графики отключений меняют

Тем временем в "Укрэнерго" сообщили, что с 8 февраля изменят графики отключений света. Согласно изменениям, в течение двух недель в каждой области в 1 день ограничений не будет вообще, но в другие дни возможны изменения в привычных графиках.

"Благодаря этому мы сможем увидеть, как ведут себя потребители, имея постоянный доступ к электроэнергии. Такое исследование позволит определить, сколько именно сейчас потребляет каждая область при нормальной работе энергосистемы... и учитывать при установлении лимитов релокацию предприятий, миграцию населения, фактические изменения в общем уровне и структуре потребления", – пояснили энергетики.

Исследование будет проводиться в течение 2 недель. В это время поочередно в каждой области на 1 день будут полностью сняты ограничения потребления.

В областях, где в конкретный день замеры проводиться не будут, лимиты потребления могут быть несколько снижены – в связи с дефицитом в электросети. Т. е. отключения света в них могут длиться дольше.

Как сообщал OBOZREVATEL, вызванные российскими обстрелами энергетической инфраструктуры отключения света в Украине значительно повлияли на жизнь почти половины украинцев. Так, 24% граждан, опрошенных Центром Разумкова, сообщили, что отключения света повлияли на их жизнь значительно, а 19% – что чрезвычайно сильно.