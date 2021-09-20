Техническая готовность регионов к отопительному сезону составляет более 90%, – Чернышов

Регионы Украины технически готовы к старту отопительного сезона на более 90%. Это соответствует графику и ожидаемым показателям.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, сообщила пресс-служба ведомства. По его словам, сейчас этот вопрос находится в фокусе внимания правительства.

"Прежде всего нужно говорить о физической готовности. По данным органов местного самоуправления она составляет более 90%. Сотрудники Минрегиона регулярно совершают визиты в регионы с целью мониторинга ситуации. Идем по графику", – отметил Алексей Чернышов.

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Глава Минрегиона остановился и на других направлениях подготовки к осенне-зимнему периоду, в том числе и финансовых аспектах деятельности предприятий теплоснабжения.

"Цена газа на мировых рынках практически ежедневно меняется. Поэтому в процессе подготовки к отопительному сезону важным является заключение долгосрочных договоров между предприятиями ТКЭ с ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг". Газовая компания предложила одну из самых низких цен на рынке – 7420 грн за тыс. куб. м (с НДС и без других надбавок) в рамках объема I "Фиксированный". Поэтому тарифы на отопление и горячую воду повышаться не должны. Ежедневно в Минрегионе проводим встречи с главами городов и руководителями областных госадминистраций. Они касаются как физической подготовки, так и тарифной политики", – подчеркнул Министр Алексей Чернышев.

Заметим, полномочия по установлению тарифов на тепло в новом отопительном сезоне предоставлены органам местного самоуправления.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский недавно подписал Закон "О мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечения финансовой стабильности на рынке природного газа", который вступил в силу 29 августа 2021. Закон принят с целью урегулирования ситуации с долгами ТКЭ перед НАК "Нафтогаз Украины".

Ранее Чернышов сообщил, что Правительство утвердило План мероприятий, направленный на решение проблемных вопросов в сфере ЖКХ и утвердил Методику определения задолженности по разнице в тарифах.