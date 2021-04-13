Тарифы на газ в Украине повысят через несколько недель и на целый год: сколько заплатим

В Украине с мая стоимость голубого топливо увеличат до 7,5-8 грн за кубометр (сейчас 6,99 грн). Такая цена будет действовать в течение следующих 12 месяцев.

Об этом в эфире Znaj24 заявил глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко. "С учетом, что мы имеем собственную добычу газа при ее себестоимости 2,6 грн, мы имеем падение цены газа летом до 4 грн на европейской бирже… Потребителю предлагают в течение года газ по цене 7,5-8 грн. Фактически нас будут тупо доить", – пояснил Попенко.

Он подчеркнул, что летом цена на газ резко падает, и достигает 4-4,5 грн за куб. "Годовой тариф на газ формируется на основании тех цен, которые были за предыдущие полгода. То есть фактически украинцам предлагают годовой тариф, сформированный на тарифах на газ на пике цены. Потому что это в отопительный период", – говорит эксперт.

Отметим, Национальная комиссия в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила новые правила расчета тарифов на газ. Поставщиков обязали опубликовать предложения на год, а украинцам дали возможность заключить новые контракты уже в мае.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с первого апреля 2021-го поставщики газа могут устанавливать любые цены на голубое топливо без ограничения Кабмина. В результате несколько компаний приняли решение поднять тариф с 6,99 до 8,25-8,85 грн за куб.