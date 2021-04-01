Тарифы на газ в Украине опять пересчитают: всех переведут на новые договоры

Украинцев с 1 мая переведут на годовые контракты на газ. Платить придется около 7-8 грн за каждый кубометр (на данный момент большинство поставщиков предлагает цену в 6,8-6,99 грн).

Об этом со ссылкой на участников газового рынка сообщает издание OilPoint. Хотя временный глава Министерства энергетики Юрий Витренко и заявлял, что по окончании отопительного сезона цены на газ не вырастут, есть основания полагать, что в апреле потребители все же будут платить дороже, чем в предыдущие месяцы.

"Складывается впечатление, что все действия правительства по решению проблем в розничном сегменте рынка газа сводятся к утверждению предлагаемых участниками рынка годовых продуктов. Эти годовые продукты разрабатываются участниками рынка, что формирует подозрение в картельном сговоре, направленном против интересов потребителей. Кроме того, годовой продукт базируется на внешних спекулятивных индикаторах. Таким образом, он не будет принципиально отличаться от тех цен, которые формировались до этого", – объяснил директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

По его словам, поскольку в годовой продукт будут заложены риски изменения цен в течение года, — а эти риски очень сложно оценить, – то, скорее всего, стоимость продукта будет выше для потребителя, чем средняя месячная цена за год.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с первого апреля 2021-го поставщики газа могут устанавливать любые цены на голубое топливо без ограничения Кабмина. В результате несколько компаний приняли решение поднять тариф с 6,99 до 8-25-8,85 грн за куб.