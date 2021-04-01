Тарифи на газ в Україні знову перерахують: усіх переведуть на нові договори

Українців із 1 травня переведуть на річні контракти на газ. Платити доведеться близько 7-8 грн за кожен кубометр (наразі більшість постачальників пропонує ціну в 6,8-6,99 грн).

Про це з посиланням на учасників газового ринку повідомляє видання OilPoint. Хоча тимчасовий глава Міністерства енергетики Юрій Вітренко і заявляв, що після закінчення опалювального сезону ціни на газ не зростуть, є підстави вважати, що в квітні споживачі все ж будуть платити дорожче, ніж у попередні місяці.

"Складається враження, що всі дії уряду щодо розв'язання проблем у роздрібному сегменті ринку газу зводяться до утвердження пропонованих учасниками ринку річних продуктів. Ці річні продукти розробляються учасниками ринку, що формує підозру в картельній змові, спрямованій проти інтересів споживачів. Крім того, річний продукт базується на зовнішніх спекулятивних індикаторах. Так, він не буде принципово відрізнятися від тих цін, які формувалися до цього", – пояснив директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев.

За його словами, оскільки в річний продукт буде закладено ризики зміни цін протягом року, – а ці ризики дуже складно оцінити, – то, найімовірніше, вартість продукту буде вища для споживача, ніж середня місячна ціна за рік.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Україні з першого квітня 2021-го постачальники газу можуть встановлювати будь-які ціни на блакитне паливо, без обмеження Кабміну. В підсумку кілька компаній ухвалили рішення підвищити тариф із 6,99 до 8-25-8,85 грн за куб.