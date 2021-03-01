В Украине тарифообразование на рынке газа должно происходить по примеру бензина. Тогда цена будет зависеть от стоимости на бирже. При этом Антимонопольный комитет должен защищать потребителя от слаженных действий монополистов.

Об этом в интервью изданию "Український тиждень" заявил глава набсовета "Нафтогаза Андрей Коболев. По его словам, первый шаг для этого уже сделали – заблокировали вещание "каналов Медведчука". Они, как утверждает Коболев, распространяли неправдивую информацию о реальной стоимости газа.

"Должно быть наказание для тех, кто лжет. Люди, которые выходят в телеэфир и рассказывают, что во всем мире газ стоит три гривни, должны отвечать за свои слова. Так же, как и медиа, которые распространяют такую ​​ложную информацию. Надо различать свободу слова и распространение лжи и поливание грязью всех вокруг", – сказал глава "Нафтогаза".

Власть должна объяснить украинцам, что никогда не регулировала стоимость газа. Каждый раз, когда искусственно снижали цены, убытки приходилось компенсировать. "После этого биржевая цена на газ должна стать таким же индикативом, как и розничная цена на бензин, например. Тогда рынок сам себя отрегулирует", – пояснил Коболев.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине плату за распределение газа (т.н. абонплату) могут пересмотреть в сторону снижения в случае, если летом снизится цена на само голубое топливо.