Тарифы на электроэнергию могут снова повысить: как росли цены и сколько можем платить
В Украине в течение трех лет не повышали тарифы на электроэнергию, при этом себестоимость генерации "тока" росла. Отмена льготного тарифа на первые 100 кВт*час ситуацию не изменят, уже вскоре придется снова пересматривать цены.
Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, реальная стоимость электроэнергии составляет около 2,2 грн за кВт*час. Украинцы после отмены льготной цены платят 1,68 грн. Разницу приходится компенсировать за счет более высоких цен для бизнеса. Последние в свою очередь включают высокие расходы в стоимость своих товаров и услуг. В результате все равно платит конечный потребитель – простые украинцы.
Как росли тарифы на электроэнергию (при потреблении до 100 кВт*час)
апрель 2015-го – 36,6 коп.
сентябрь 2015-го – 45,6 коп.
март 2016-го – 57 коп.
сентябрь 2016-го – 71,4 коп.
март 2017-го – 90 коп.
январь 2021-го – 168 коп.
Вопрос повышения тарифов рассматривали еще летом. Однако тогда из-за активной реакции в СМИ эту идею приостановили. Сейчас же, когда ситуация становится критической, у правительства практически нет выбора – без роста цен не обошлось.
Проект повышения цен рассматривало еще прошлое руководство Минэнерго. Однако идею завершить так и не удалось. Как рассказала OBOZREVATEL эксперт жилищных программ "Опоры" Татьяна Бойко, первый "льготный" тариф 90 копеек (действовал до 1 января 2021-го) не покрывает стоимости транспортировки. То есть собранных с украинцев денег недостаточно даже для того, чтобы компенсировать расходы на доставку тока от станции к розеткам.
Большинство опрошенных экспертов соглашается: стоимость электроэнергии нужно было повышать давно, но на это не шли из-за непопулярности такого решения. Член Национальной комиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на условиях анонимности пояснил: еще два года назад в Украине разработали план пересмотра тарифов, однако его так и не воплотили в жизнь.
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