Тарифы на электроэнергию и газ в Украине могут резко пересчитать: в Раде опубликовали предложения

В Верховной Раде 13 апреля на внеочередном заседании рассмотрят целый ряд предложений об изменений тарифов на коммуналку. Новшество могут коснуться цен на электроэнергию и газ. Кроме того, депутаты предложили пересмотреть процедуру замены счетчиков.

Об этом говорится в повестке заседания. Так, народный депутат от "Слуги народа" Юлия Яцык вместе с десятками коллег зарегистрировала законопроект №4587, которым предлагает:

вернуть льготный тариф для жителей 30-километровой зоны АЭС;

обязать Кабмин и профильную комиссию разработать механизм регуляции оптового тарифа на газ для украинцев;

установить максимальный тариф на газ и абонплату.

Свои предложения также зарегистрировали и коллеги "слуг". К примеру, Антон Поляков ("За майбутнє") предлагает вернуть льготный тариф в 90 копеек (сейчас 1,68 грн) на первые 100 кВт*час электроэнергии (№4590). Его однопартиец Тарас Батенко предложил поручить Кабмину внедрить мораторий на повышение тарифов на 1 год и отменить перерасчет тарифов, который уже провели в 2021-м (№4609).

Анна Скороход ("За майбутнє") зарегистрировала законопроект №4576, которым предложила бесплатно устанавливать счетчики украинцам за счет поставщиков коммунальных услуг.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с первого апреля 2021-го поставщики газа могут устанавливать любые цены на голубое топливо без ограничения Кабмина. В результате несколько компаний приняли решение поднять тариф с 6,99 до 8,25-8,85 грн за куб.