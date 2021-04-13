Тарифи на електроенергію та газ в Україні можуть різко перерахувати: в Раді опублікували пропозиції

У Верховній Раді 13 квітня на позачерговому засіданні розглянуть цілу низку пропозицій щодо змін тарифів на комуналку. Нововведення можуть зачепити ціни на електроенергію та газ. Крім того, депутати запропонували переглянути процедуру заміни лічильників.

Про це йдеться в порядку денному засідання. Так, народна депутатка від "Слуги народу" Юлія Яцик разом із десятками колег зареєструвала законопроєкт №4587, яким пропонує:

повернути пільговий тариф для жителів 30-кілометрової зони АЕС;

зобов'язати Кабмін і профільну комісію розробити механізм регуляції оптового тарифу на газ для українців;

встановити максимальний тариф на газ та абонплату.

Свої пропозиції також зареєстрували і колеги "слуг". Наприклад, Антон Поляков ("За майбутнє") пропонує повернути пільговий тариф 90 копійок (зараз 1,68 грн) на перші 100 кВт*год електроенергії (№4590). Його однопартієць Тарас Батенко запропонував доручити Кабміну запровадити мораторій на підвищення тарифів на 1 рік і скасувати перерахунок тарифів, який уже провели в 2021-му (№4609).

Анна Скороход ("За майбутнє") зареєструвала законопроєкт №4576, яким запропонувала безоплатно встановлювати лічильники українцям коштом постачальників комунальних послуг.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Україні з першого квітня 2021-го постачальники газу можуть встановлювати будь-які ціни на блакитне паливо без обмеження Кабміну. У підсумку кілька компаній ухвалили рішення підвищити тариф із 6,99 до 8,25-8,85 грн за куб.