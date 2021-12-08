Тарифы на доставку газа повысят через несколько недель: сколько придется платить ежемесячно

Александр Литвин
Коммуналка
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Доставка газа в Украине подорожает

В Украине тарифы на доставку газа повысят для 25 облгазов по всей стране. Новые цены утвердят в ближайшие дни, а вступят в силу они с 1 января 2022 года.

Соответствующие документы размешены на сайте Нацкомиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг, говорится в материале OBOZREVATEL. Регулятор предложил поднять цены как минимум у 25 поставщиков. К примеру, сейчас клиенты "Закарпатгаз" за каждый куб платят 2,136, а с 1 января цена может составить уже 2,388 грн.

К примеру, если семья ежемесячно платит за 70 кубов газа и потребление не изменилось, то со старым тарифом нужно было заплатить 149,5 грн, а по новым – 167,1 грн. Существенно суммы в платежках вырастут для тех, кто тратит много газа:

Видео дня

  • "Винницагаз" – с 2,016 до 2,112

  • "Волыньгаз" – с 1,884 до 1,884

  • "Днепрогаз" – с 1,116 до 1,08

  • "Днепропетровскгаз" – с 1,404 до 1,512

  • "Криворожгаз" – с 0,612 до 0,636

  • "Донецкоблгаз" – с 1,224 до 1,416

  • "Мариупольгаз" – с 1,836 до 1,74

  • "Житомиргаз" – с 2,016 до 2,04

  • "Коростышевгаз" – с 2,100 до 2,184

  • "Закарпатгаз" – с 2,136 до 2,388

  • "Запорожгаз" – с 1,104 до 1,104

  • "Мелитопольгаз" – с 2,148 до 2,208

  • "Ивано-Франковскгаз" – с 2,148 до 2,232

  • "Тысменицагаз" – с 2,148 до 2,388

  • "Киевгаз" – с 0,372 до 0,384

  • "Киевоблгаз" – с 1,740 до 1,752

  • "Кировоградгаз" – с 1,920 до 1,788

  • "Луганскгаз" – с 1,860 до 1,884

  • "Львовгаз" – с 2,016 до 2,028

  • ДГХП "Сірка" – с 1,368 до 1,452

  • "Николаевгаз" – с 2,148 до 2,388

  • "Одессагаз" – с 1,008 до 1,308

  • "Гадячгаз" – с 1,992 до 2,388

  • "Лубныгаз" – с 2,148 до 2,388

  • "Полтавагаз" – с 2,136 до 2,112

  • "Ровногаз" – с 2,016 до 1,848

  • "Сумыгаз" – с 1,536 до 1,608

  • "Тернопольгаз" – с 2,148 до 2,1

  • "Тернопольгоргаз" – с 1,056 до 0,96

  • "Харьковгаз" – с 2,148 до 2,388

  • "Харьковгоргаз" – с 0,42 до 0,516

  • "Херсонгаз" – с 2,016 до 1,944

  • "Хмельницкгаз" – с 1,992 до 1,848

  • "Шепетовкагаз" – с 1,308 до 1,272

  • "Уманьгаз" – с 2,136 до 2,34

  • "Черкасыгаз" – с 0,648 до 0,684

  • "Черновцыгаз" – с 2,136 до 2,568

  • "Черниговгаз" – с 1,944 до 2,112

Член НКРЭКУ (устанавливают тарифы облгазам) Ольга Бабий пояснила: те цифры, которые ранее показали компании, это всего лишь предварительные расчеты, которые никто не утверждал.

"Они берут планированный объем распределения и все свои расходы, связанные с распределением. Расходы разделяют на объем и рассчитывают тариф. Этот расчет выносят на предварительное обсуждение", – отмечает она.

И слова Бабий подтвердились: такого значительного роста цен не будет.

Еще несколько недель назад о планах повысить тарифы многие украинцы узнали из СМИ. Тогда компании опубликовали планы поднять цены на своих сайтах.

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