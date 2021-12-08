Тарифы на доставку газа повысят через несколько недель: сколько придется платить ежемесячно

В Украине тарифы на доставку газа повысят для 25 облгазов по всей стране. Новые цены утвердят в ближайшие дни, а вступят в силу они с 1 января 2022 года.

Соответствующие документы размешены на сайте Нацкомиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг, говорится в материале OBOZREVATEL. Регулятор предложил поднять цены как минимум у 25 поставщиков. К примеру, сейчас клиенты "Закарпатгаз" за каждый куб платят 2,136, а с 1 января цена может составить уже 2,388 грн.

К примеру, если семья ежемесячно платит за 70 кубов газа и потребление не изменилось, то со старым тарифом нужно было заплатить 149,5 грн, а по новым – 167,1 грн. Существенно суммы в платежках вырастут для тех, кто тратит много газа:

Видео дня

"Винницагаз" – с 2,016 до 2,112

"Волыньгаз" – с 1,884 до 1,884

"Днепрогаз" – с 1,116 до 1,08

"Днепропетровскгаз" – с 1,404 до 1,512

"Криворожгаз" – с 0,612 до 0,636

"Донецкоблгаз" – с 1,224 до 1,416

"Мариупольгаз" – с 1,836 до 1,74

"Житомиргаз" – с 2,016 до 2,04

"Коростышевгаз" – с 2,100 до 2,184

"Закарпатгаз" – с 2,136 до 2,388

"Запорожгаз" – с 1,104 до 1,104

"Мелитопольгаз" – с 2,148 до 2,208

"Ивано-Франковскгаз" – с 2,148 до 2,232

"Тысменицагаз" – с 2,148 до 2,388

"Киевгаз" – с 0,372 до 0,384

"Киевоблгаз" – с 1,740 до 1,752

"Кировоградгаз" – с 1,920 до 1,788

"Луганскгаз" – с 1,860 до 1,884

"Львовгаз" – с 2,016 до 2,028

ДГХП "Сірка" – с 1,368 до 1,452

"Николаевгаз" – с 2,148 до 2,388

"Одессагаз" – с 1,008 до 1,308

"Гадячгаз" – с 1,992 до 2,388

"Лубныгаз" – с 2,148 до 2,388

"Полтавагаз" – с 2,136 до 2,112

"Ровногаз" – с 2,016 до 1,848

"Сумыгаз" – с 1,536 до 1,608

"Тернопольгаз" – с 2,148 до 2,1

"Тернопольгоргаз" – с 1,056 до 0,96

"Харьковгаз" – с 2,148 до 2,388

"Харьковгоргаз" – с 0,42 до 0,516

"Херсонгаз" – с 2,016 до 1,944

"Хмельницкгаз" – с 1,992 до 1,848

"Шепетовкагаз" – с 1,308 до 1,272

"Уманьгаз" – с 2,136 до 2,34

"Черкасыгаз" – с 0,648 до 0,684

"Черновцыгаз" – с 2,136 до 2,568

"Черниговгаз" – с 1,944 до 2,112

Член НКРЭКУ (устанавливают тарифы облгазам) Ольга Бабий пояснила: те цифры, которые ранее показали компании, это всего лишь предварительные расчеты, которые никто не утверждал.

"Они берут планированный объем распределения и все свои расходы, связанные с распределением. Расходы разделяют на объем и рассчитывают тариф. Этот расчет выносят на предварительное обсуждение", – отмечает она.

И слова Бабий подтвердились: такого значительного роста цен не будет.

Еще несколько недель назад о планах повысить тарифы многие украинцы узнали из СМИ. Тогда компании опубликовали планы поднять цены на своих сайтах.

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