Тарифы на доставку газа повысят через несколько недель: сколько придется платить ежемесячно
В Украине тарифы на доставку газа повысят для 25 облгазов по всей стране. Новые цены утвердят в ближайшие дни, а вступят в силу они с 1 января 2022 года.
Соответствующие документы размешены на сайте Нацкомиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг, говорится в материале OBOZREVATEL. Регулятор предложил поднять цены как минимум у 25 поставщиков. К примеру, сейчас клиенты "Закарпатгаз" за каждый куб платят 2,136, а с 1 января цена может составить уже 2,388 грн.
К примеру, если семья ежемесячно платит за 70 кубов газа и потребление не изменилось, то со старым тарифом нужно было заплатить 149,5 грн, а по новым – 167,1 грн. Существенно суммы в платежках вырастут для тех, кто тратит много газа:
"Винницагаз" – с 2,016 до 2,112
"Волыньгаз" – с 1,884 до 1,884
"Днепрогаз" – с 1,116 до 1,08
"Днепропетровскгаз" – с 1,404 до 1,512
"Криворожгаз" – с 0,612 до 0,636
"Донецкоблгаз" – с 1,224 до 1,416
"Мариупольгаз" – с 1,836 до 1,74
"Житомиргаз" – с 2,016 до 2,04
"Коростышевгаз" – с 2,100 до 2,184
"Закарпатгаз" – с 2,136 до 2,388
"Запорожгаз" – с 1,104 до 1,104
"Мелитопольгаз" – с 2,148 до 2,208
"Ивано-Франковскгаз" – с 2,148 до 2,232
"Тысменицагаз" – с 2,148 до 2,388
"Киевгаз" – с 0,372 до 0,384
"Киевоблгаз" – с 1,740 до 1,752
"Кировоградгаз" – с 1,920 до 1,788
"Луганскгаз" – с 1,860 до 1,884
"Львовгаз" – с 2,016 до 2,028
ДГХП "Сірка" – с 1,368 до 1,452
"Николаевгаз" – с 2,148 до 2,388
"Одессагаз" – с 1,008 до 1,308
"Гадячгаз" – с 1,992 до 2,388
"Лубныгаз" – с 2,148 до 2,388
"Полтавагаз" – с 2,136 до 2,112
"Ровногаз" – с 2,016 до 1,848
"Сумыгаз" – с 1,536 до 1,608
"Тернопольгаз" – с 2,148 до 2,1
"Тернопольгоргаз" – с 1,056 до 0,96
"Харьковгаз" – с 2,148 до 2,388
"Харьковгоргаз" – с 0,42 до 0,516
"Херсонгаз" – с 2,016 до 1,944
"Хмельницкгаз" – с 1,992 до 1,848
"Шепетовкагаз" – с 1,308 до 1,272
"Уманьгаз" – с 2,136 до 2,34
"Черкасыгаз" – с 0,648 до 0,684
"Черновцыгаз" – с 2,136 до 2,568
"Черниговгаз" – с 1,944 до 2,112
Член НКРЭКУ (устанавливают тарифы облгазам) Ольга Бабий пояснила: те цифры, которые ранее показали компании, это всего лишь предварительные расчеты, которые никто не утверждал.
"Они берут планированный объем распределения и все свои расходы, связанные с распределением. Расходы разделяют на объем и рассчитывают тариф. Этот расчет выносят на предварительное обсуждение", – отмечает она.
И слова Бабий подтвердились: такого значительного роста цен не будет.
Еще несколько недель назад о планах повысить тарифы многие украинцы узнали из СМИ. Тогда компании опубликовали планы поднять цены на своих сайтах.
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