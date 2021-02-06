Тариф на электроэнергию снова взлетит: сколько заплатим по оценкам чиновников

В Украине цены на электроэнергию вырастут на 38% или 52% (при оптимистическом и пессимистическом сценариях). В результате суммы в платежках для обычной семьи без электрического отопления могут увеличится примерно на 127-174 грн, а с электрокотлом – 640-873 грн в месяц.

Это следует из оценок Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Важно отметить, что это всего лишь прогноз, который составлен на экспертном анализе. В результате же тарифы могут вырасти более существенно, или же вообще не изменится.

OBOZREVATEL писал о нескольких возможных сценариев роста тарифов на электроэнергию. Один из них предполагает, что с 1 апреля 2021-го при потреблении более 300 кВт*час за каждый нужно будет платить 3,42 грн (сейчас 1,68 грн). Об этом заявил глава комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Общественного совета при КГГА Олег Попенко. Эксперт ссылается на собственные источники. Это подорожание коснется большой части населения, за исключением пенсионеров, ведь 300 кВт*час – это потребление среднестатистических домохозяйств, которые имеют много современной бытовой техники и регулярно ее используют.

"В Украине дефицит бюджета и на нас пробуют переложить долги "зеленых" инвесторов. Когда в Украину массово пришли "зеленые" инвесторы – им установили самый высокий тариф. Сейчас нужно с ними рассчитываться. Мы одновременно убиваем дешевую атомную электроэнергию и заставляем государство покупать самую дорогую электроэнергию в Европе. У государства денег нет и оно поднимает нам с вами тарифы".

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