Свет в Украине будут выключать целые сутки: уже применяются массовые отключения

В Украине увеличился дефицит мощности в в энергосистеме. Результатом этого стала необходимость применений на протяжении всех суток 23 января отключений электричества во всех регионах страны. Более того, в некоторых областях уже перешли к аварийным отключениям – т.е. графики там не действуют.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили, что речь идет о:

Харьковской;

Днепропетровской;

Запорожской;

Волынской;

Львовской областях.

При этом в компании подчеркнули: применение аварийных отключений возможно также в других областях. "Всем облэнерго доведены лимиты потребления на все сутки", – говорится в сообщении.

Почему увеличился дефицит

Причин роста дефицита мощности энергетики назвали выделили две. Ими являются:

рост потребления в связи с началом рабочей недели;

похолодание.

Возникновение же дефицита как такового является следствием обстрелов Россией энергоинфраструктуры Украины. В частности, только последняя атака россиян 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций.

"[В целом] В результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции и высоковольтная сеть. ... Производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление", – рассказали в компании.

Как идут ремонтные работы

По состоянию на 23 января "Укрэнерго" удалось восстановить одну из линий на 330 кВ на юго-востоке Украины. В целом же, отметили там, ремонтные работы над поврежденными объектами идут постоянно.

Однако после каждой новой атаки их проведение, объяснили энергетики, проведение ремонтов усложняется. А необходимое для этого время увеличивается.

Как сообщал OBOZREVATEL, ситуация, когда света нет более 8 часов, не является нормальной. Ее причиной может являться авария. В таком случае следует обратиться в ОСМД или ЖЭК.

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