Свет в Украине будут отключать весь день: в "Укрэнерго" назвали причину

В Украине с 8:00 до 23:00 5 января будут применяться графики отключения электричества. Причина – рост потребления в связи со снижением температуры и и активизацией работы промышленности и бизнеса.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: лимиты потребления доведены всем областям, а их превышение приведет к аварийным отключениям.

В то же время, ночью свет отключать не будут. Как объяснили в компании, в это время электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия потребления.

Есть новые повреждения инфраструктуры

Также в "Укрэнерго" рассказали о новых повреждениях энергоинфраструктуры. Они появились в двух регионах страны:

в центре – из-за неблагоприятных метеоусловий;

на востоке – в результате обстрела поврежден один из объектов.

"Также в прифронтовых регионах на востоке и юге остается сложной ситуация с электроснабжением из-за значительных повреждений электросетей и высокой активности боевых действий", – сообщили в компании.

При этом там напомнили: в течение последних трех месяцев энергосистема Украины получила значительные повреждения в результате прицельных массированных ракетных и беспилотных атак врага. Это привело к:

сложным и масштабным повреждениям объектов генерации и магистральных сетей;

необходимости задействования значительных ресурсов и времени ни их восстановление.

Тем не менее, отметили в компании, восстановительные работы продолжаются постоянно. "Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, пользуйтесь энергоемкими приборами поочередно. Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему и снизить необходимость ограничения потребления", – призвали в "Укрэнерго".

Как сообщал OBOZREVATEL, электричества в стране станет больше – по состоянию на 4 января Украина договорилась с партнерами о поставках около 1800 трансформаторов. Также будут поставлены почти 8 тыс. генераторов разной мощности.

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