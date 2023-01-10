"Суммы в платежках станут меньше": стало известно, когда украинцам раздадут бесплатные LED-лампы

Обмен старых ламп накаливания на новые LED-лампочки в Украине стартует с 16 января. Каждый сможет бесплатно получить 5 светодиодных ламп вместо старых ламп накаливания, и меньше платить за свет. Для этого необходимо предварительно записаться в Дії, а за лампами прийти на "Укрпочту".

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Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 10 января. "Сегодня правительство принимает решение, благодаря которому суммы в коммунальных платежках будут еще меньше. Речь идет о программе бесплатного обмена старых электрических ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы", – заявил глава Кабмина.

Так, раздача ламп в режиме бета-тестирования начнется с 16 января. На первом этапе заменить планируют до 500 тысяч ламп в шести регионах Украины. Какие именно это будут области, Шмыгаль не уточнил.

"После этого ориентировочно через две недели проект запустится в обычном режиме по всей территории Украины. Каждый сможет подать заявку через Дію, а затем получить 5 новых ламп в ближайшем отделении "Укрпочты", – рассказал Шмыгаль.

30 млн LED-ламп для Украины предоставила Еврокомиссия, еще 20 млн планируют получить от других партнеров. Возможный результат экономии от замены 50 млн ламп на LED оценивают в размере одного гигаватта*час. Столько электроэнергии производит АЭС за год.

По подсчетам OBOZREVATEL, если вы в день пользуетесь 5 лампами накаливания примерно по 5 часов каждая, за месяц только на освещение используется 75 кВт*час. Если все эти лампы заменить хотя бы на светодиодные, экономия составит 66 кВт*час в месяц. На замену придется потратить всего 135 грн. А ежемесячная экономия будет на уровне 110 грн.

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