Субсидии в Украине могут сократить: что задумал Кабмин

В Украине могут отменить норму об увеличении на 50% социальных нормативов на жилищно-коммунальные услуги. Она была применена правительством весной 2020 года в связи с введением локдаунов.

Соответствующий проект постановления Кабинета министров разработало Министерство социальной политики. Документ опубликован на сайте Федерации профсоюзов Украины.

"Учитывая эпидемиологическую ситуацию, отменяется повышение на 50% социальных нормативов пользование ЖКУ, которое применялось при расчете размера жилищной субсидии на период распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", – говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

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Напомним, в Украине с 1 мая действуют новые правила для субсидиантов. В доход решили учитывать дивиденды по банковским депозитам, без помощи от государства оставили тех, кто покупал валюту, проводил много времени за границей или владеют дачей (если оформлена как жилое помещение), двумя автомобилями.

Также Кабинет министров внес изменения в правила получения субсидий в Украине. Теперь претендовать на выплаты смогут те, у кого есть до 100 тыс. гривен. До этого действовала граница до 57 тыс. гривен.

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