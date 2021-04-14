В Украине ужесточили требования для назначения субсидий на коммуналку

Кабинет министров ужесточил требования к доходам украинцев для предоставления жилищных субсидий. В частности, теперь при назначении госпомощи будут учитываться средства от депозитов и дивиденды от ценных бумаг.

Такое решение было принято на внеочередном заседании правительства в среду, 14 апреля, сообщила на официальном сайте пресс-служба Минфина. Указывается, что правила изменили "для обеспечения государственной социальной поддержки населения и осуществления мероприятий эффективного и рационального использования бюджетных средств".

В документе, который одобрил Кабмин, предлагается:

пересмотреть подходы к учету имущественного состояния, в частности при назначении жилищных субсидий учитывать полученные доходы от депозитов, дивиденды от ценных бумаг и т.д.;

отменить деятельность и полномочия комиссий, образованных местными органами власти, относительно принятия решения о назначении жилищных субсидий в отдельных случаях при наличии условий, при которых такая субсидия не назначается;

ужесточить требования для назначения субсидий в части осуществления единовременных дорогих покупок, наличии банковских депозитов, осуществление операций по покупке иностранной валюты, банковских металлов, пересечения границы и т.п.

"Реализация постановления не потребует дополнительных расходов и будет осуществляться за счет и в пределах средств, предусмотренных в госбюджете Министерству социальной политики на предоставление жилищных субсидий", – говорится в сообщении.

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