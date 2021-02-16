В Украине себестоимость добычи газа составляет 2,6 грн за кубометр. Однако цена увеличивается из-за налогов, расходов на транспортировку, прибыли.

Об этом и.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил 16 февраля на форуме "Украина 30". Выступление транслировалось на официальном сайте мероприятия. Он отметил, что сейчас украинцы платят не больше 6,99 грн за кубометр.

"Цена, которую платит население, это 6,99 грн. Это максимальная цена, может быть и меньше. Себестоимость добычи 2,6 грн государственной компанией. Есть большая разница. Это расходы, которые тратятся на транспортировку газа. У нас одна из самых больших газотранспортных систем в мире. Есть налоги, НДС, налог на прибыль. С этих налогов живет государство, финансирует оборону, зарплаты бюджетникам, пенсии. Также заложена туда прибыль. 95% этой прибыли идет в государственный бюджет, с этих денег платят субсидии...", – сказал Витренко.

Стоит отметить, что Кабинет министров не стал ограничивать цены на газ задним числом. Тогда в Минэнерго пояснили, что юридически сделать это сложно. Однако поставщики решились на такой шаг по собственному желанию.

В Нацкомиссии по энергетики и коммунальным услугам уверяют: цену можно только снижать. Мол, та цифра, которую объявили 25-го числа прошлого месяца – максимум. Предложить более высокую стоимость нельзя, иначе это нарушит правила и тогда регулятору придется вмешаться.

Эксперт Татьяна Бойко считает, что сам факт снижения цены задним числом – плохая практика. Во-первых, по словам эксперта, это покажет, что правила можно нарушать, а во-вторых – добавит аргументы популистам, которые и раньше утверждали, что газ может быть дешевле, но поставщики просто решили нажиться на украинцах.

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