СНБО взялось за газсбыты и облэнерго из-за скачка тарифов на коммуналку

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов попросил премьер-министра Дениса Шмыгаля проанализировать структуру собственников всех энергетических и газовых компаний в Украине.

СНБО намерен рассмотреть "вопросы относительно ухудшения экономической ситуации в Украине из-за повышения тарифов на коммунальные услуги". Об этом сообщает LIGA.net.

В частности, Данилов попросил Шмыгаля направить в Аппарат Совета национальной безопасности и обороны информационно-аналитический материал о структуре собственников всех в Украине:

энергетических компаний;

энергопоставляющих компаний и операторов систем распределения электроэнергии;

газопоставляющих и газосбытовых компаний.

Также секретарь СНБО попросил премьер-министра подготовить материалы о повышении в Украине коммунальных услуг и улучшении госрегулирования на рынках газа, электроэнергии и тепла.

Напомним, украинцы в январе получили обновленные платежки за коммуналку: цена на природный газ для населения была увеличена на 14%. После этого по стране прокатилась волна протестов против повышения тарифов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 апреля 2021-го поставщики газа могут устанавливать любые цены на голубое топливо без ограничения Кабмина. В результате несколько компаний приняли решение поднять тариф с 6,99 до 8,25-8,85 грн за куб.

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что годовой тариф на газ для большинства граждан Украины будет составлять 8 тысяч гривен за тысячу кубометров, а также почти 2 тысячи гривен за транспортировку.

"Незначительная часть поставщиков газа предложила более высокие цены: от 12 до 15 тысяч гривен. Уже этим компаниям "Нафтогаз Украины" направил свои предложения, чтобы эти компании, которые имеют более дорогой газ, покупали у "Нафтогаза" дешевле, то есть за 7,96", – сообщил Корольчук.