Сколько заплатим за электроэнергию в апреле: Кабмин принял решение о тарифе

В Украине тариф на электроэнергию в апреле не изменится. Цена при потреблении до 250 кВт*час составляет 1,44 грн. При этом те семьи, которые за месяц тратят от 250 кВт*час, за каждый кВт*час вынуждены платить 1,68 грн.

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Как отмечают на сайте Кабмина, решение о сохранении действующего тарифа на ток приняли до конца апреля. Отметим, в Украине действующий тариф на ток должны были пересмотреть в конце марта. Однако правительство приняло решение продлить тариф до 1 мая.

С 1 мая есть несколько вариантов:

либо Кабмин сбережет действующий тариф, при этом найдет вариант финансирование ремонтных работ энергокомпаний и будет покрывать из бюджета убыточный тариф;

Кабмин повысит тариф на электроэнергию. Новая цена может составлять около 2,4 грн за кВт*час, однако все еще обсуждается.

Кто и сколько должен платить?

Если семья ежемесячно тратит 249 кВт*час электроэнергии, сумма в платежке составит 358,5 грн. При этом при потреблении 251 кВт*час при начислении будут использовать уже более высокий тариф. В таком случае придется заплатить уже 421,6 грн.

Далеко не все эксперты поддерживают идею существования двох тарифов. Идея состоит в том, чтобы стимулировать украинцев тратить меньше тока. Однако при этом оно не отображает реальную покупательную способность потребителя.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как и почему в Украине с 1 апреля повысят тариф на воду. Решение о подорожании примет профильная комиссия.

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