Украинцам через считанные дни пересчитают тарифы: как изменятся суммы в платежках

Украинцев с апреля ждут новые тарифы на воду: повышение пройдет в два этапа. В результате в среднем семья будет платить за водоснабжение на 30-70 грн в месяц больше. При этом решение о росте цен на электроэнергию отсрочили: до 1 мая повышать стоимость не будут.

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О том, как и для кого повысят цены, читайте в материале OBOZREVATEL.

Украинцам через несколько дней повысят тариф на воду. Но некоторые уже платят по новым ценам

В Украине в рамках "тарифной децентрализации" для части водоканалов тарифы утверждает местная власть. Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) отвечает только за тарифы в крупных предприятиях. В результате местные органы власти повышают цены чаще и более значительно. Это легко объясняется: чтобы коммунальное предприятие не обанкротилось, цена должна как минимум покрывать все расходы, для этого тарифы необходимо пересматривать как минимум раз в год.

Есть и другой вопрос: насколько эффективно работает предприятие, все ли полученные от потребителей средства расходуются по назначению. Если же посмотреть на структуру тарифа, без пересмотра стоимости кубометра не обойтись. Резко выросли расходы на электроэнергию, зарплаты, реагенты и ремонты. А это четыре главных составляющих в тарифе.

НКРЭКУ еще с 1 января должна была повысить тарифы, но тогда решение отменили. Официальная причина: путаница в документах при голосовании. Хотя при этом большинство собеседников OBOZREVATEL в Кабмине уверено: это часть политического решения не повышать цены до конца отопительного сезона.

Итак, теперь комиссия должна поднять тарифы с 1 апреля, а затем повторно провести повышение через три месяца – с 1 июля. С полным перечнем новых тарифов можно ознакомиться в документе. В среднем повышение в рамках первого этапа (апрельское) составит 12,3% а во втором (июльское) – 14,1%.

К примеру, в Киеве в апреле кубометр воды может подорожать с 30,38 до 38,1 грн, а в июле – до 40,4 грн. Допустим, если семья использует в среднем пять кубов, в марте придется заплатить за воду 151,9 грн, в апреле – 190,5, а в июле – уже 202 грн. То есть ежемесячная сумма в платежке в результате двухэтапного подорожания увеличится на 50,1 грн.

Во Львове сейчас кубометр воды стоит 25,88 грн, с апреля цена составит уже 27,9 грн, с июля – 28,62 грн. В результате в июле за пять кубов придется платить 143,1 грн, что на 13,7 грн больше действующей цены. Но Львов и Киев – крупные города с относительно невысоким тарифом на воду.

В Дрогобиче уже сейчас каждый кубометр холодной воды стоит 43,46 грн. В апреле цена составит уже 51,6 грн, а в июле – 57,8 грн за кубометр. Семья, которая использует пять кубов воды, сейчас платит 217,3 грн, а в июле заплатит на 71,7 грн больше – 289 грн.

Обе суммы несоизмеримы с расходами на горячую воду или отопление. Существенно на экономическое состояние украинцев это не повлияет, однако позволит сохранить работу предприятий. К примеру, в Дрогобиче у местного водоканала с момента последнего перерасчета тарифа расходы на электроэнергию выросли на 61,15% (тарифы на ток для населения заморозили, а вот для предприятий цены выросли), на 26% увеличились расходы на зарплаты. В такой ситуации есть два варианта: сохранить действующий тариф и тогда "дыру" в бюджете коммунального предприятия должны компенсировать с государственной или городской казны, или же повысить тарифы.

Кабмин принял решение о тарифе на электроэнергию: тариф, вероятно, все-таки повысят

Кабинет министров принял решение продлить специальные обязательства и сохранить действующий тариф на электроэнергию до конца апреля (конца отопительного сезона). Если бы такое решение не приняли, украинцы должны были платить за электроэнергию по рыночным ценам (а они в разы выше действующих).

Кабмин утверждает своим постановлением обязательства продавать населению электроэнергию по более низкой цене: если тратить в месяц меньше 250 кВт*час – 1,44 грн, если больше – 1,68 грн за каждый кВт*час. Такое решение свидетельствует о том, что тарифы все-таки планируют пересмотреть (иначе бы спецобязательства продлили не на месяц, а на более длительный период).

Официально в Кабмине не комментируют будущий тариф. Есть разные экспертные оценки (все они сводятся ко мнению, что тариф нужно повысить, но будущая цена – скорее политическое решение). Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в правительстве в том числе рассматривают возможность подорожания электроэнергии до 2,4 грн за кВт*час.

Однако такой шаг поддерживают далеко не все. Сейчас Кабмин ищет варианты, как найти деньги на восстановление энергосетей и безубыточную работу энергетических предприятий, но при этом не шокировать украинцев резким ростом цен. Возможно, утвердят также поэтапный перерасчет цен.

"Повышение должно быть, но покамест никто вам не скажет, каким будет тариф. А если и скажет, это может быть неправдой. Решение еще не приняли. Возможно, обойдутся льготным тарифом при потреблении до 250 кВт*час, есть какое-то количество вариантов, какой-то из них примут", – рассказывают OBOZREVATEL собеседники в правительстве.

Вероятно, о точном размере обновленного тарифа можно будет узнать уже в конце следующего месяца. Скорее всего, резкого роста цен ожидать не стоит.