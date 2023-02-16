Льготы и субсидии на коммуналку перевели на новые првила: в Минсоцполитики разъяснили детали

Изменения в правилах выплат государственной помощи на коммуналку не коснулись получателей субсидий. А льготники, для которых заработала монетизация, уже должны были получить соответветствующие уведомления от Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Об этом рассказала первая замминистра соцполитики Дарья Марчак. По ее словам, жилищные субсидии выплачиваются населению исключительно в наличной форме, то есть уже монетизированы с мая 2021 года.

"Речь идет о монетизации льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Что такое монетизация? Это когда мы направляем средства не предоставителю услуг, а сам человек получает субсидию или льготу", – объяснила Марчак.

По ее словам, до сих пор льготы выплачивались двумя способами. Первый – человек получает средства на банковскую карточку потом сам сам рассчитывается с поставщиком жилищно-коммунальных услуг, а все неизрасходованные средства оставляет себе.

Второй способ (тот, который отменили) – немонетизированная форма выплат. То есть когда государство начисляет средства не человеку, а напрямую предоставителю услуг. "То есть в обход человека. Сейчас мы вводим монетизацию, то есть выплату живых средств человеку не только для субсидий, но и для льгот", – отметила Марчак.

Таким образом, новые правила не касаются людей, получающих субсидии. Также они не касаются льготников, которые по состоянию на декабрь-2022 уже получали льготы в наличной форме, им тоже ничего делать не надо.

Льготникам-пенсионерам тоже не понадобится совершать никаких дополнительных действий. Деньги на оплату коммуналки им будут переводить на уже открытые счета, зарегистрированные в Пенсионном фонде.

"А если человек не является пенсионером, то есть у него нет открытого счета, у Пенсионного фонда нет реквизитов, человеку нужно будет оформить карточку. Сам Пенсионный фонд должен проинформировать льготника, что ему будут начисляться льготы именно в наличной форме. И что для того чтобы получить средства, человеку нужно будет обратиться в Ощадбанк и заключить договор по банковскому счету. Если льготник хочет получать средства на счет в другом банке или через отделение "Укрпочты", он должен обратиться с заявлением в ПФУ – либо лично, либо через личный кабинет на веб-портале", – объяснила чиновница.

Как сообщал OBOZREVATEL, ряд граждан Украины имеют право на получение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг. Размер льгот разный – от 25% (дети войны) до 100% (в частности, ветераны).

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