Шмыгаль рассказал, когда украинцам покажут новые тарифы на газ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже в апреле-июне 2021 года поставщики газа должны представить годовые тарифы.

Об этом он сообщил в Telegram. "Уже во втором квартале этого года поставщики газа должны представить годовые продукты. Сегодня обсудили механизмы их запуска с Минэнерго, НКРЭКУ и "Нафтогазом". Люди должны иметь возможность заключать контракты на газ по фиксированной годовой цене и прогнозировать свои расходы", – написал Шмыгаль.

Принцип годового тарифа:

летом с годовым тарифам голубое топливо стоит дороже;

зимой, когда цены резко растут, украинцы с годовым тарифам платят фиксированную стоимость;

платить нужно ровными частями в течение 12 месяцев. А сколько газа "бронировать" на год, выбирает сам покупатель.

"Открытие рынка газа в Украине стало важным и нужным шагом, что за счет конкуренции должен демонополизировать отрасль и дать возможность людям выбирать лучшего и выгодного для себя поставщика. Следующим шагом должен стать годовой продукт на газ, чтобы люди заключали контракты по фиксированной цене на целый год и могли прогнозировать свои расходы", – цитирует премьера правительственный портал.

Шмыгаль также отметил, что население не должно ежемесячно отслеживать, как меняются цены на рынке газа. Поэтому летний продукт, который, по его словам, используют все развитые мировые державы, защитит население от резких колебаний цен.

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