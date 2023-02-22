Считают ли доходы членов семьи, которые живут отдельно: механизм начисления субсидий в Украине

В Украине жилищная субсидия назначается исходя из количества зарегистрированных в жилом помещении людей и рассчитывается на всех членов семьи. При этом если кто-то из членов семьи, претендующей на получение субсидии, проживает в другом месте, то доходы человека все равно учитываются для определения суммы пособия.

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"Жилищная субсидия назначается исходя из количества зарегистрированных в жилом помещении лиц и рассчитывается на всех членов домохозяйства. При назначении жилищной субсидии учитываются доходы членов домохозяйства, в том числе, когда их зарегистрированное (фактическое) место жительства отличное от адреса домохозяйства", – сообщают в ПФУ.

Как отмечается, в Украине доходы супругов учитываются при назначении субсидии от государства, кроме того случая, если обоим лицам более 60 лет и они проживают в сельской местности или поселках городского типа.

В настоящее время в нашей стране жилищную комиссию получают 2,3 млн семей. В текущем месяце средний размер пособия составляет 1684 грн, рассказал премьер Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"Втом году продолжим в полной мере выплачивать субсидии наиболее уязвимым категориям. В феврале этого года средний размер субсидии на жилищно-коммунальные услуги в Украине составляет 1684 грн. Субсидии получают 2,3 млн домохозяйств", – сказал Шмыгаль.

Напомним, самый простой способ подать заявку на получение субсидии – оформить заявление в приложении Дія. Для этого в меню Услуги выберите "Заявление на субсидию" и внесите свои данные. Отметим, помощь гражданам назначается на срок с месяца обращения до окончания отопительного сезона в стране.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что некоторые украинцы могут заставить вернуть средства в бюджет. К примеру, это касается людей, которые скрыли информацию о своем настоящем доходе и продолжали получать деньги.

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