С украинцев собирают большую комиссию за оплату газа: в "Нафтогазе" объяснили причину

"Нафтогаз" принимает оплату онлайн через компанию "ГЕРЦ" с комиссией. К примеру, при оплате 2 тис. грн за газ комиссия составит 40 грн. В компании пояснили: своей платежной системы они не имеют, поэтому используют посредника.

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Об этом в "Нафтогазе" сообщили в ответ на вопрос пользователя на своей странице в соцсетях. Так, чтобы оплатить газ через кабинет на сайте компании необходимо воспользоваться услугами посредника.

"Меня интересует схематоз оплаты через кабинет - плачу с помощью G-Pay, а квитанцию получаю от какого-то "ГЕРЦ" и еще с (большой) комиссией? Почему из кабинета я не могу заплатить непосредственно поставщику, а только через фирмы прокладки?" , – возмутился потребитель.

Также в компании напомнили, как можно заплатить за газ (через бота, на сайте, через расчетный счет с помощью своего банковского приложения, терминала и т.д). Отметим, таким образом у "Нафтогаза" одна из самых невыгодных комиссий на оплату их услуг.

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