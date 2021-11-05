Россия пытается загнать Украину в угол: ограничили поставки газа и саботируют поставки угля

Россия фактически объявила газовую войну против Украины: они на 99% заполнили свои хранилиша голубого топлива, в то время как в Европе хранилища полупустые. Кроме того, РФ препятствует поставкам угля из Казахстана в Украину.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Раде заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко "Нынешний отопительный сезон – это поле войны с Россией за энергетическую монополию в Европе. Энергетический кризис используется Россией, чтобы усилить свое геополитическое положение. Российские газовые хранилища заполнены на 99%, при том, что в других странах, в Европе, например, в Австрии – на 55%, в Нидерландах – на 30%", – сказал министр.

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По словам Галущенко, Россия практически каждый день создает препятствия для прохождения отопительного сезона в Украине. "Это, действительно, большой вызов для прохождения зимы. Но мы уверены в том, что пройдем ее спокойно", – сказал Галущенко.

поставляет через Украину только 57 млн кубов газа в сутки (вместо 109 млн, которые предусмотрены контрактом);

саботирует поставки угля в Украину из Казахстана.

Отметим, Россия ограничила поставки газа накануне запуска "Северного потока-2". Они отказались заказывать дополнительные мощности в Украине, что привело к возникновению дефицита на рынке.

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