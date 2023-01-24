По всей Украине 24 января будут выключать свет: отключения запланированы до полуночи

Несмотря на то, что 24 января в Украине незначительно увеличилась генерация электроэнергии, дефицит мощности в системе остается на высоком уровне. В связи с этим всем областям доведены лимиты потребления, которые будут действовать в течение суток.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: превышение лимитов приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме и, следовательно, к аварийным отключениям.

"В результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции и высоковольтная сеть. Последняя атака россиян 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций. Производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление", – говорится в сообщении.

В то же время, рассказали в компании, энергетики восстановили линию 330 кВ. Благодаря этому "увеличилась надежность выдачи мощности одной из электростанций на юго-востоке страны".

Кардинально же изменить сложившуюся ситуацию в украинской энергетике в кратчайшие сроки нереально, а следовательно отключения света будут продолжаться и весной. Это признают сами энергетики.

Так, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук ранее отметил, что завершение отопительного сезона в Украине, вероятнее всего, не приведет к улучшению ситуации с электроэнергией. Причина – ожидаемые весной плановые ремонтные работы, которые сейчас временно не проводятся.

"Я, честно говоря, не думаю, что ситуация принципиально улучшится. С одной стороны, будет уменьшение потребления, потому что станет теплее. Но, с другой, начнутся плановые ремонтные работы, которые сейчас не проводятся", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Укрэнерго" отметили: ремонт поврежденной российскими атаками энергетической инфраструктуры Украины может занять годы. Одна из причин этого – многократные обстрелы одних и тех же объектов.

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