По всей Украине 13 января свет будут отключать до полуночи: детали

Отключения света в Украине 13 января будут применяться практически целые сутки – с 02:00 до 24:00. Причина – дефицит мощностей в системе, особенно выраженный в утренние и вечерние часы. Соответствующие лимиты всем областях уже доведены.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там напомнили: превышение лимитов приводит к аварийным отключениям – из-за возможного возникновения аварийных ситуаций.

"Каждый оператор системы распределения в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, которые должны обеспечивать потребление области на уровне доказанного лимита. Перечень операторов здесь", – отметили в компании.

Почему возник дефицит

Дефицит мощностей, объяснили в "Укрэнерго", является результатом действий России, направленных против украинской энергетики. В частности:

массированных ракетных и дроновых атак по энергетической инфраструктуре;

временной оккупации ряда электростанций, среди которых крупнейшая Запорожская АЭС, "мощности которой могли бы в полной мере покрыть потребность в электроэнергии".

Можно ли уменьшить вероятность отключений

Как рассказали в компании, украинцы могут самостоятельно уменьшить вероятность применения ограничений. Для этого следует:

разумно потреблять электроэнергию;

пользоваться энергоемкими приборами по очереди.

"Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему. А также снизить необходимость применения ограничений", – пояснили там.

Чего ожидать

В ближайшие дни энергетики ожидают сокращения потребления электричества в стране. Предпосылкой для этого должно стать прогнозируемой потепление.

"Уже на выходные ожидается постепенное потепление по всей Украине. В результате чего прогнозируется уменьшение потребления", – отметили в "Укрэнерго".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинским предприятиям, которые будут покупать импортированное электричество, свет отключать не будут. Они будут гарантированно защищены от плановых отключений в объемах приобретенной электроэнергии.

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