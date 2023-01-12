Свет в Украине будут отключать не всем: кто получил гарантии от правительства

Украинским предприятиям, которые будут покупать импортированное электричество, свет отключать не будут – они будут гарантированно защищены от плановых отключений в объемах приобретенной электроэнергии. Как рассказали в Минэкономики, это усилит не только энергетическую безопасность страны, но и ее экономику – ведь таким образом будет обеспечено функционирование целых отраслей.

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"Нам удалось создать приемлемый рабочий механизм. Доступная пропускная способность для импорта электроэнергии из стран ЕС, включая Румынию и Словакию, составляет 600 МВт в час. Предприятия, покупающие импортируемую электроэнергию, будут гарантированно защищены от плановых ограничений электроснабжения в объемах закупленной им электроэнергии", – рассказала глава министерства Юлия Свириденко.

В самом же министерстве отметили, что этот механизм:

укрепит экономику Украины – ведь с его помощью будет обеспечена работа целых отраслей. В первую очередь тех, критически зависящих от бесперебойной подачи электричества;

будет способствовать усилению энергетической безопасности Украины.

Импортировать же электричество Украина начала с начала 2023 года. По словам министра энергетики Германа Галущенко, пока поставки идут в небольших объемах. Их увеличение же зависит от:

ситуации с ремонтами;

вхождением в работу энергоблоков в ближайшие дни;

возможных обстрелов энергосистемы.

В то же время на сайте европейской энергосистемы ENTSO-E пока отражается информация лишь о физических перетоках электроэнергии с украинской энергосистемой. Экспорт прекратился сразу после первого массированного российского ракетного обстрела энергоинфраструктуры 10 октября 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший министр энергетики Украины Иван Плачков, в свою очередь, считает, что глобального блекаута в Украине не будет. По его словам, более вероятными являются локальные проблемы в некоторых местах, с которыми энергетики смогут справиться.

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