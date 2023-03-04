Отключения света в Украине могут вернуть: к чему готовиться

На 4 марта "Укрэнерго" не доводило лимитов потребления электроэнергии регионам. Соответственно, отключения света в Украине применять не планируют. Хотя полностью исключать их не стоит – необходимость в этом может возникнуть при росте потребления.

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Об этом сообщили в ДТЭК. Там отметили: причиной ограничения подачи электричества при росте потребления могут стать повреждения сетей в некоторых энергоузлах. При этом в компании подчеркнули: если такое произойдет, отключения не будут длительными. Они будут применяться согласно графикам.

"На 4 марта "Укрэнерго" не предоставлял ограничений потребления электроэнергии. Это позволяет не выключать свет в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях. Однако в результате повреждения сетей в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику, если будет расти потребление электроэнергии", – говорится в сообщении.

Украина готовиться продавать электричество за границу

В свою очередь, член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко сообщил: полное обеспечение электроэнергией Одесской области может позволить Украине возобновить экспорт электричества. Он отметил: с июля по 10 октября 2022 года экспорт электроэнергии принес Украине около 6 млрд грн только за право использовать трансграничное пересечение. В связи с чем отказываться от него "довольно не разумно".

"Вопрос экспорта рассматривается, думаю, что он будет принят. Здесь дело не в том, когда он начнется, а какие будут предпосылки. Правительство и премьер-министр считают, что в первую очередь должен быть обеспечен внутренний потребитель бесперебойной электроэнергией. В таком случае можно поднимать вопрос экспорта", – сказал Бойко.

Тарифы на свет будут менять

В то же время в Украине намерены изменить тарифы на электричество – вероятно, в сторону повышения. Ожидается, что это произойдет после окончания отопительного сезона. Причиной называют необходимость восстановления энергетической инфраструктуры и установление "справедливой цены".

"Были сильные удары по энергетической инфраструктуре. Потери от этого исчисляются большой суммой. … И нам нужно думать, за какие средства восстанавливать. Ведь война продолжается. Кроме международной помощи, основным источником средств для этого должны стать средства, заложенные в тариф на электроэнергию", – сообщил председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Константин Ущаповский.

При этом он заверил: при любых решениях в первую очередь будут учитываться интересы малозащищенных слоев населения. Чтобы "их это коснулось меньше всего".

Как сообщал OBOZREVATEL, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что при отсутствии ракетных атак РФ на украинскую энергосистему к графикам плановых отключений тока возвращаться не придется. Те же отключения, которые будут применяться, будут "разовыми" – их целью будут проведение ремонтов.

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