Тарифы на свет будут менять: к чему готовиться украинцам после отопительного сезона

В Украине намерены изменить тарифы на электричество – вероятно, в сторону повышения. Ожидается, что это произойдет после окончания отопительного сезона. Причиной называют необходимость восстановления энергетической инфраструктуры и установление "справедливой цены".

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Об этом сообщил председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Константин Ущаповский. Он напомнил: тариф на электроэнергию для населения не пересматривался с 2017 года.

"Были сильные удары по энергетической инфраструктуре. Потери от этого исчисляются большой суммой. …И нам нужно думать, за какие средства восстанавливать. Ведь война продолжается. Кроме международной помощи, основным источником средств для этого должны стать средства, заложенные в тариф на электроэнергию", – сказал Ущаповский.

При этом он заверил: при любых решениях в первую очередь будут учитываться интересы малозащищенных слоев населения. Чтобы "их это коснулось меньше всего".

Как хотят менять тарифы

По словам Ущаповского, в настоящее время в правительстве вместе с Минэнерго, НКРЭКУ и Минсоцполитики работают сразу несколько рабочих групп, которые рассматривают разные варианты пересмотра тарифа. В частности:

одна из них подразумевает модификацию действующей системы субсидий;

другая – разные тарифы в зависимости от объемов потребления.

Финальное же решение будет принимать правительство. И произойдет это, по словам Ущаповского, "не раньше чем через месяц-два – уже после окончания этого отопительного сезона".

"Главное – обеспечить открытость и прозрачность процесса пересмотра тарифов на электроэнергию и учесть потребности тех потребителей, которые пострадали от последствий войны больше всего. Мы готовы платить за электроэнергию по справедливой цене. И сейчас очень важно сделать эту цену действительно справедливой", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время в Украине рыночная цена на газ все еще в несколько раз выше, чем тариф для населения. За год полномасштабной войны "Нафтогаз" получил настоящую монополию на рынке: он поставляет голубое топливо практически всем бытовым потребителям, хотя еще несколько лет назад имел долю в 10%. О том, чего ждать от украинского рынка газа и будут ли повышать тарифы, читайте в материале.

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