newspaper
img

Украина готовиться продавать электричество за границу: когда может начать

Роман Костюченко
Mакроэкономика
2 минуты
2,3 т.
Украина готовиться продавать электричество за границу

Полное обеспечение электроэнергией Одесской области может позволить Украине возобновить экспорт электричества. По словам члена наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрия Бойко, такое решение, скорее всего, будет принято.

Видео дня

Он отметил: с июля по 10 октября 2022 года экспорт электроэнергии принес Украине около 6 млрд грн только за право использовать трансграничное пересечение. В связи с чем отказываться от него "довольно не разумно".

"Вопрос экспорта рассматривается, думаю, что он будет принят. Здесь дело не в том, когда он начнется, а какие будут предпосылки. Правительство и премьер-министр считают, что в первую очередь должен быть обеспечен внутренний потребитель бесперебойной электроэнергией. В таком случае можно поднимать вопрос экспорта", – сказал Бойко.

При этом он подчеркнул: в ближайшее время Украина ожидает решения наиболее острой на сегодняшний день проблемы – обеспечения электричеством Одесского региона. "Думаю, это станет триггером, который разблокирует возобновление экспорта", – подчеркнул представитель "Укрэнерго".

Украинцев попросили быть готовыми к отключениям света

В то же время, 2 марта "Укрэнерго" не доводило областям лимитов потребления. Соответственно, отключения света в Украине применять не планируют. Хотя полностью исключать их применение не стоит – необходимость в этом может возникнуть при росте потребления.

Кроме того, сохраняются проблемы в ряде регионов. "Вчера вечером (1 марта. – Ред.) в результате обстрела россиян повреждения в сетях операторов системы распределения на Полтавщине и Сумщине. Бригады облэнерго ведут восстановительные работы", – сообщили в компании.

В свою очередь, в ДТЭК отметили: причиной ограничения подачи электричества при росте потребления могут стать повреждения сетей в некоторых энергоузлах. При этом в компании подчеркнули: если такое произойдет, отключения не будут длительными. Они будут применяться согласно графикам.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что при отсутствии ракетных атак РФ на украинскую энергосистему к графикам плановых отключений тока возвращаться не придется. Те же отключения, которые будут применяться, будут "разовыми" – их целью будут проведение ремонтов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!