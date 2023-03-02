Украина готовиться продавать электричество за границу: когда может начать

Полное обеспечение электроэнергией Одесской области может позволить Украине возобновить экспорт электричества. По словам члена наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрия Бойко, такое решение, скорее всего, будет принято.

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Он отметил: с июля по 10 октября 2022 года экспорт электроэнергии принес Украине около 6 млрд грн только за право использовать трансграничное пересечение. В связи с чем отказываться от него "довольно не разумно".

"Вопрос экспорта рассматривается, думаю, что он будет принят. Здесь дело не в том, когда он начнется, а какие будут предпосылки. Правительство и премьер-министр считают, что в первую очередь должен быть обеспечен внутренний потребитель бесперебойной электроэнергией. В таком случае можно поднимать вопрос экспорта", – сказал Бойко.

При этом он подчеркнул: в ближайшее время Украина ожидает решения наиболее острой на сегодняшний день проблемы – обеспечения электричеством Одесского региона. "Думаю, это станет триггером, который разблокирует возобновление экспорта", – подчеркнул представитель "Укрэнерго".

Украинцев попросили быть готовыми к отключениям света

В то же время, 2 марта "Укрэнерго" не доводило областям лимитов потребления. Соответственно, отключения света в Украине применять не планируют. Хотя полностью исключать их применение не стоит – необходимость в этом может возникнуть при росте потребления.

Кроме того, сохраняются проблемы в ряде регионов. "Вчера вечером (1 марта. – Ред.) в результате обстрела россиян повреждения в сетях операторов системы распределения на Полтавщине и Сумщине. Бригады облэнерго ведут восстановительные работы", – сообщили в компании.

В свою очередь, в ДТЭК отметили: причиной ограничения подачи электричества при росте потребления могут стать повреждения сетей в некоторых энергоузлах. При этом в компании подчеркнули: если такое произойдет, отключения не будут длительными. Они будут применяться согласно графикам.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что при отсутствии ракетных атак РФ на украинскую энергосистему к графикам плановых отключений тока возвращаться не придется. Те же отключения, которые будут применяться, будут "разовыми" – их целью будут проведение ремонтов.

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