Отключения света в любой момент могут вернуть: названы регионы с наибольшим риском

В Украине по состоянию на 11 часов 13 февраля отсутствал дефицит электроэнергии. Однако потребление уже росло, поэтому украинцев предупредили: отключения света могут начаться в Киевской, Хмельницкой, Житомирской областях и в Киеве. В одном из районов Киевщины они начались с 12 часов.

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При этом на Одесщине с самого утра действуют отключения по графикам, т.к. в области повреждена сетевая инфраструктура. Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Отключения происходят в части Киевской области. "В части Бучанского района мы видим дефицит пропускной способности сетей. Это означает, что поврежденные из-за обстрелов сети "Укрэнерго" не могут передавать электроэнергию, которая в данный момент необходима", – объяснили в ДТЭК.

Кроме того, продолжаются замеры потребления по графику. 13 февраля измерения проводят в Винницкойя, Кировоградской, Черниговской и Закарпатской областях. В этих регионах свет в течение суток отключать не планируют, даже если потребление вырастет.

Как удалось избежать дефицита тока

Сработало сразу несколько факторов, которые позволили довести мощность энергосистемы Украины до достаточного уровня. В частности:

несколько энергоблоков ТЭС были запущены в работу после ремонтов;

повышение уровня воды в водоемах стимулировало выработку тока на ГЭС;

ясная погода и увелические продолжлительности светового дня увеличили генерацию на солнечных электростанциях;

продолжается импорт электричества из Словакии.

Как сообщал OBOZREVATEL, у Европейского Союза (ЕС) достаточно мощностей, чтобы поставлять необходимые объемы электроэнергии в Украину. В то же время, ключевым вопросом является цена этого тока, ведь она значительно превышает украинскую.

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