Отключений света не будет, в Киеве проведут замеры потребления: в ''Укрэнерго'' рассказали о ситуации в энергосистеме

В Украине продолжает стабилизироваться ситуация с электроснабжением после ракетных обстрелов армией страны-агрессора России. Так, в пятницу, 17 февраля, почти во всех регионах электричество выключать не будут.

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Применять стабилизационные графики отключения света энергетики будут вынуждены только в Одесской области. Как сообщили на официальном Telegram-канале ДТЭК, на 17 февраля Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" не устанавливала ограничения на потребление электроэнергии.

Как говорится в сообщении ДТЭК, в украинской столице Киеве в пятницу запланировано проведение замеров потребления. НЭК будет проверять актуальные показатели, поэтому электричество в городе не будет выключаться в течение всего дня.

В Киевской и Днепропетровской областях применять экстренные или стабилизационные графики тоже не планируют.

Что касается Одесщины, то, как сообщили в ДТЭК, ситуация в регионе остается сложной из-за сетевых ограничений на оборудовании "Укрэнерго". Они действуют после масштабной аварии, случившейся на подстанции еще 4 февраля.

Поэтому графики стабилизационных отключений электроэнергии будут действовать в области. В то же время, дефицита, как отмечается, в Одесской области нет.

Также в компании предупредили, что в результате повреждения сетей "Укрэнерго" в некоторых энергоузлах возможны отключения света по графику.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице продолжат возобновлять работу городского электротранспорта. С 16 февраля будет действовать 31 троллейбусный и 13 трамвайных маршрутов.

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