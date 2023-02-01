Отключений света может стать меньше: в Украине планируют нарастить импорт электричества

В компании ДТЭК сообщили о намерении увеличить импорт электричества в Украину – для снижения дефицита в энергосистеме. Там уверяют, что в будущем благодаря импорту "дефицит потенциально может уменьшиться почти вдвое".

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"В январе ДТЭК поставил в энергосистему Украины 60 млн кВт/ч электроэнергии. Это позволяет снизить дефицит в энергосистеме и сократить продолжительность отключений. [Компания] Готова поставлять еще больше европейской электроэнергии", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: поставки из ЕС могут увеличиться до 1 млрд кВт/ч в месяц. Что, уверяется, равняется потреблению около 4 млн домохозяйств.

"Для этого Украине следует заключить соответствующие соглашения с западными партнерами. ... В перспективе благодаря импорту дефицит в энергосистеме потенциально может уменьшиться почти вдвое", – сообщили в компании.

Ранее же министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что с начала 2023 года Украина начала получать небольшие объемы электроэнергии из Европы. При этом он отметил: объемы импорта будут зависеть от ситуации с ремонтами и вхождения в работу энергоблоков.

"Будет многое зависеть от будущих обстрелов энергосистемы. Но, безусловно, на импорт мы также рассчитываем", – отметил министр.

Импортерам свет отключать не будут

Чтобы стимулировать импорт электричества в Украину, Кабмин принял постановление, по которому промышленным импортерам не будут отключать электричество. При этом их обязали обеспечивать поставки на уровне "не меньше собственного потребления в сентябре 2022 года – до применения принудительных ограничений электроснабжения".

Сделано это было с целью недопущения появлений недобросовестных предприятий, которые будут работать без отключений, импортируя незначительные объемы электричества. "Дополнительные гарантии для импортеров электроэнергии из ЕС позволят перераспределить высвободившиеся мощности украинской генерации, уменьшив таким образом общее количество отключенных абонентов", – рассказали в Кабмине.

Как сообщал OBOZREVATEL, на текущую ситуацию с энергообеспечением украинцев повлияло среди прочего отключение от сети нескольких блоков ТЭС. Причина этого – вывод их в ремонт по технологическим причинам.

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