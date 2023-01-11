Украина уже начала импорт электроэнергии из ЕС, – министр

Украина с начала 2023 года уже получает небольшие объемы электроэнергии из Европы. Это стало возможно, благодаря решению правительства о гарантиях энергоснабжения дорогой импортной электроэнергией.

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При этом Министерство энергетики рассчитывает на увеличение импорта тока из Европы, заявил глава ведомства Герман Галущенко, передает "Интерфакс-Украина". Он добавил, что вопросом импорта сегодня занимаются многие трейдеры – не только государственный "ЭКУ", но и частные "ЭРУ" и группа "ДТЭК".

"В настоящее время импорт невелик, но он идет с 1 января. Более того, мы сделали возможность для предприятий закупать [импортную электроэнергию], и это соответственно будет влиять на поставки и их возможное ограничение в поставках", – сказал министр.

По его словам, объемы импорта будут зависеть от ситуации с ремонтами и вхождения в работу энергоблоков в ближайшие дни. "Будет многое зависеть от будущих обстрелов энергосистемы, какие повреждения будут, но, безусловно, на импорт мы также рассчитываем", – добавил Галущенко.

На сайте европейской энергосистемы ENTSO-E пока отражается информация лишь о физических перетоках электроэнергии с украинской энергосистемой. Экспорт прекратился сразу после первого массированного российского ракетного обстрела энергоинфраструктуры 10 октября 2022 года.

Согласованные коммерческие перетоки между странами ЕС и Украиной (совместно с Молдовой) составляют 0,7 ГВт ночью и 0,6 ГВт днем. Пока этих объемов недостаточно для полного покрытия дефицита мощностей в вечерние пиковые часы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 11 января cохраняется значительный дефицит в энергосистеме. Длительность отключений увеличивают, а в некоторых регионах вводят аварийные отключения не по графикам. Таковые, в частности, уже задействованы в Днепропетровской и Харьковской областях.

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