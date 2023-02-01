По всей Украине 1 февраля могут отключать свет в аварийном порядке: детали

В энергосети Украины сохраняется значительный дефицит мощности. Причина – атаки россиян по энергоифраструктуре страны: производство энергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление. В связи с этим в течении всех суток 1 февраля во всех регионах страны будут применяться отключения электричества – соответствующие лимиты уже доведены облэнерго.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". Тем не менее, отметили там, несмотря на дефицит, по состоянию на утро 1 февраля превышения лимитов не фиксируется. Следовательно, отключают свет в Украине согласно графикам.

Впрочем, подчеркивают энергетики, исключать их применения нельзя. "В случае несоблюдения лимитов будут применяться аварийные отключения", – пояснили они.

Повреждения сложные и масштабные

В результате 13 ракетных и 15 дроновых российских атак повреждены электростанции и высоковольтные сети системы передачи, рассказали в "Укрэнерго". Там признали: повреждения сложные и масштабные.

"Энергосистема все еще восстанавливается от нанесенных ударов. ... Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага", – отметили энергетики.

Блоки ТЭС отключили от сети

Также на ситуацию с энергообеспечением украинцев повлияло отключение от сети нескольких блоков ТЭС. Причина этого – вывод их в ремонт по технологическим причинам.

"Укрэнерго", производители электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных атаками врага. Однако после каждой следующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше", – констатировали энергетики.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, после тестового периода и первого дня полноценной работы программы по замене лампочек накаливания на LED украинцы заказали уже 300 тысяч энергосберегающих ламп. То есть забронирована каждая сотая лампа из 30 млн, которые имеются в распоряжении Украины.

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