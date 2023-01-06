Кабмин определил категорию потребителей, которым не будут отключать свет: кого касается

В Украине не будут отключать электроэнергию промышленным потребителям, импортирующим электроэнергию из ЕС. Соответствующее постановление принял Кабмин.

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"Импорт электроэнергии является одним из инструментов снижения дефицита генерирующих мощностей в энергосистеме Украины, возникшего в результате систематических российских обстрелов энергообъектов начиная с октября прошлого года", – рассказали в правительстве. Там отметили, что в настоящее время согласованные коммерческие перетоки между странами ЕС и Украиной (совместно с Молдовой) составляют:

0,7 ГВт ночью;

0,6 ГВт днем.

Впрочем, этих объемов недостаточно для полного покрытия дефицита мощностей в вечерние пиковые часы. Однако привлечение импорта, заверили в Кабмине, значительно снизит объем небаланса.

В то же время учитывая, что цены на рынке "на сутки вперед" в странах ЕС существенно выше, чем в Украине, для привлечения импорта электроэнергии необходимо создание дополнительных стимулов, объяснили в правительстве. Такими видят "гарантирование промышленным предприятиям непрерывного электроснабжения в случае заключения соответствующих договоров".

"Дополнительные гарантии для импортеров электроэнергии из ЕС позволят перераспределить высвободившиеся мощности украинской генерации, уменьшив таким образом общее количество отключенных абонентов", – рассказали в Кабмине.

Там признали, что могут появиться недобросовестные предприятия, которые будут работать без отключений, импортируя незначительные объемы электричества. Поэтому импортеров обязали обеспечивать поставки на уровне "не меньше собственного потребления в сентябре 2022 года – до применения принудительных ограничений электроснабжения". Только в таких случаях графики почасовых отключений к ним не будут применяться.

Как сообщал OBOZREVATEL, ожидающиеся морозы в Украине приведут к повышению потребления электроэнергии. В то же время мощностей для полноценного его покрытия у энергосистемы нет.