От системы отключили энергоблок, свет в Украине будут выключать до полуночи: детали
В Украине увеличилось производство электроэнергии – даже несмотря на отключение от сети одного из энергоблоков для проведения ремонта. Однако потребление ее выросло тоже, в связи с чем имеющегося объема электричества недостаточно для покрытия потребления в полном объеме. Таким образом 8 февраля отключения света в Украине продолжатся.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили, что нарастить генерацию удалось за счет:
- увеличения производства возобновляемыми источниками энергии;
- импорта электроэнергии;
- включения в работу энергоблока на одной из электростанций в центральном регионе – после окончания аварийного ремонта оборудования.
Впрочем, отмечается, один блок на другой электростанции от сети был отключен. Его вывели в аварийный ремонт.
"Потребление электроэнергии выросло из-за снижения температуры, в то же время несколько возросло и производство электроэнергии. Дефицит мощности сохраняется, больше всего в вечерние часы. ... Облэнерго доведены лимиты потребления, действующие в течение суток", – говорится в сообщении.
Свет будут отключать не всем
В то же время, напомнили в "Укрэнерго", 8 февраля лимиты потребления не доводились Запорожской, Донецкой и Николаевской областям. Там планировалось провести измерения фактического потребления.
"Однако из-за повреждения водопровода в результате обстрелов россиян замеры в Николаевской области пока производиться не будут, так как поврежденная критическая инфраструктура является значительным потребителем, что повлияет на показатели измерений. При этом ограничения потребления в области пока не будут применяться", – рассказали энергетики.
Кто получает электричество
Как объяснили в "Укрэнерго", выработанная электроэнергия делится на обеспечение работы ряда потребителей. В частности:
- энергетической и критической инфраструктуры (водоканалы, котельные, больницы);
- промышленности;
- населения.
Как сообщал OBOZREVATEL, вызванные российскими обстрелами энергетической инфраструктуры отключения света в Украине значительно повлияли на жизнь почти половины украинцев. Так, 24% граждан, опрошенных Центром Разумкова, сообщили, что отключения света повлияли на их жизнь значительно, а 19% – что чрезвычайно сильно.
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