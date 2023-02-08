От системы отключили энергоблок, свет в Украине будут выключать до полуночи: детали

В Украине увеличилось производство электроэнергии – даже несмотря на отключение от сети одного из энергоблоков для проведения ремонта. Однако потребление ее выросло тоже, в связи с чем имеющегося объема электричества недостаточно для покрытия потребления в полном объеме. Таким образом 8 февраля отключения света в Украине продолжатся.

Видео дня

Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили, что нарастить генерацию удалось за счет:

увеличения производства возобновляемыми источниками энергии;

импорта электроэнергии;

включения в работу энергоблока на одной из электростанций в центральном регионе – после окончания аварийного ремонта оборудования.

Впрочем, отмечается, один блок на другой электростанции от сети был отключен. Его вывели в аварийный ремонт.

"Потребление электроэнергии выросло из-за снижения температуры, в то же время несколько возросло и производство электроэнергии. Дефицит мощности сохраняется, больше всего в вечерние часы. ... Облэнерго доведены лимиты потребления, действующие в течение суток", – говорится в сообщении.

Свет будут отключать не всем

В то же время, напомнили в "Укрэнерго", 8 февраля лимиты потребления не доводились Запорожской, Донецкой и Николаевской областям. Там планировалось провести измерения фактического потребления.

"Однако из-за повреждения водопровода в результате обстрелов россиян замеры в Николаевской области пока производиться не будут, так как поврежденная критическая инфраструктура является значительным потребителем, что повлияет на показатели измерений. При этом ограничения потребления в области пока не будут применяться", – рассказали энергетики.

Кто получает электричество

Как объяснили в "Укрэнерго", выработанная электроэнергия делится на обеспечение работы ряда потребителей. В частности:

энергетической и критической инфраструктуры (водоканалы, котельные, больницы);

промышленности;

населения.

Как сообщал OBOZREVATEL, вызванные российскими обстрелами энергетической инфраструктуры отключения света в Украине значительно повлияли на жизнь почти половины украинцев. Так, 24% граждан, опрошенных Центром Разумкова, сообщили, что отключения света повлияли на их жизнь значительно, а 19% – что чрезвычайно сильно.