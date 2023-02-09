От чего зависит право на назначение субсидии украинцам: объяснение ПФУ

В Украине субсидия назначается, если доходы жителей семьи не позволяют самостоятельно платить за ЖКУ (жилищно-коммунальные услуги), оплачивать расходы по управлению многоквартирным домом, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива. Процент платежа для семьи зависит индивидуально от размера ее среднемесячного совокупного дохода.

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Вычисляют этот процент в расчете на одного человека. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Так, определяется такой платеж индивидуально по единой формуле:

Среднемесячный доход семьи в расчете на одного человека делится на размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц. Полученный результат делится на 2 и умножается на 15%.

Результат – это базовая норма платы за коммунальные услуги. Такая формула (постановление Кабинета Министров Украины от 27.07.1998 № 1156 "О новом размере расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива в случае предоставления жилищной субсидии") обеспечивает принцип социальной справедливости - что меньше доходы семьи, то меньше процент обязательного платежа по ЖКУ и, соответственно, больший размер субсидии.

Ранее сообщалось, что при оформлении субсидий на оплату коммуналки украинцы должны заполнять право на доходы. В нее кроме зарплаты, пенсии, стипендий и т.п. вносится еще целый ряд сведений, однако некоторые денежные поступления не учитываются, а потому и указывать их не нужно.

Образец заполненной "Декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии", размещен на сайте Минсполитики. Среди сведений, которые не входят в перечень – проценты по банковским депозитам.

OBOZREVATEL писал ранее о том, в каких случаях украинцы не могут получить субсидию. Отказать могут в девяти случаях.

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