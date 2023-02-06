В каких случаях украинцы не могут получить субсидию: озвучено 9 причин

Субсидию в Украине не могут начислить, если член семьи в период 12 месяцев перед ее назначением совершил операцию на сумму свыше 50 тыс. грн. Однако есть исключение: средства все же будут выплачиваться, если произошла покупка жилья в период шести месяцев после продажи другой квартиры, которая была единственным жилым помещением в собственности.

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При этом доходы от таких продаж не учитываются в совокупный доход семьи. Об этом рассказывает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Кроме того, субсидия не может быть назначена, если общая площадь жилья заявителя превышает 130 кв. метров для квартир в многоквартирном доме и 230 кв. метров для индивидуальных домов. Исключение: жилые помещения детских домов семейного типа, приемных или многодетных семей, где на начало месяца, из которого назначается субсидия, проживают трое и более детей. А также дома, на которые оформлено 2 и более отдельных лицевых счетов, при условии, что общая площадь части жилья каждой семьи, на которую назначается субсидия, не превышает 130 кв. метров для квартиры и 230 кв. метров для индивидуального дома.

За что еще могут не выплачивать субсидию?

любой из состава семьи на 1 число месяца, с которого назначается жилищная субсидия, имеет в собственности более одного жилья (кроме жилых помещений в общежитиях);

на 1 число месяца, с которого назначается субсидия, имеет на депозитном банковском счете средства в сумме выше 100 тыс. грн, или облигации внутреннего государственного займа на общую сумму выше 100 тыс. грн;

в собственности есть транспорт, с года выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме мопеда и прицепа), или более 1 транспортного средства, с года выпуска которого прошло менее 15 лет (кроме мопеда и прицепа);

есть лица, достигшие 18-летнего возраста по состоянию на начало периода, за который учитываются доходы для назначения жилищной субсидии, при этом у них отсутствуют доходы, которые учитываются при назначении субсидии, или они получали среднемесячный совокупный доход меньше размера минимальной заработной платы, они не уплатили единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

украинец не вернул излишне выплаченную сумму субсидии за предыдущие периоды ее получения по требованию уполномоченного органа или не уплачивает сумму до возврата;

в случае получения от предоставителя услуг информации о наличии просроченной более чем на 3 месяца задолженности по оплате услуг, общая сумма которой превышает 40 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан на день обращения за назначением субсидии (помощь может назначаться при условии документального подтверждения уплаты задолженности или заключения договора о ее реструктуризации или обжалования задолженности);

лицо имеет долг по исполнительным производствам о взыскании алиментов за более чем 3 месяца (кроме лиц, задолженность по исполнительным производствам о взыскании алиментов которых погашается частями по решению суда, лиц, которые считаются безвестно отсутствующими по решению суда или имеют правовой статус лиц, пропавших без вести, лиц, которые являются алко- или наркозависимыми, что подтверждается справкой от врача, лиц, к которым применяются меры обеспечения уголовного производства в виде отстранения от работы, лиц, к которым применяются меры пресечения в виде домашнего ареста или содержания под стражей).

Формула расчета субсидии: среднемесячный доход семьи делится на количество зарегистрированных в помещении лиц и определяется среднемесячный доход на одного человека. Со своей стороны доход делится на прожиточный минимум (с 1 декабря 2022 г. – 2589), делится на базовый коэффициент 2 и умножается на 15%.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что украинцы, получающие субсидию на "Укрпочте", могут в онлайне перевести выплату пособия на банковскую карту. Для этого не придется никуда обращаться лично, если у получателя уже есть квалифицированная электронная подпись (КЭП).

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