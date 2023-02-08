Оформление субсидии: какие доходы нужно обязательно внести в декларацию, а какие ни на что не влияют

При оформлении субсидий на оплату коммуналки украинцы должны заполнять декларацию о доходах. В нее, помимо зарплаты, пенсии, стипендий и т.д, вносится еще целый ряд сведений, однако некоторые денежные поступления не учитываются, а потому и указывать их не нужно.

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OBOZREVATEL разобрался, какие доходы будут влиять на назначение госпомощи, а какие нет. Образец заполненной "Декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии", размещен на сайте Минсцополитики.

Какие доходы не влияют на субсидию:

Проценты с банковских депозитов. При этом важно помнить, что речь идет исключительно о депозитах в сумме менее 100 тыс. грн. Если таковые имеются субсидию вообще не назначат.

Выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Речь идет о государственной помощи "на проживание", которая выплачивается в размере 2000 грн в месяц на одного взрослого и 3000 грн – на ребенка или лицо с инвалидностью.

Помощь от ООН и других международных организаций. Чаще всего подразумеваются трехмесячные выплаты по 2200 грн в месяц, которые получают социально незащищенные украинцы во время войны.

Также не засчитывается в доход любая другая помощь от благотворительных организаций. Однако в этом случае важно сохранить документы, которые подтверждают ее получение.

Алименты, соцпомощь на сирот, а также единоразовая помощь при рождении и усыновлении ребенка. В декларации также не нужно указывать одноразовую выплату за присвоение звания "Мать-героиня." При этом ежемесячная помощь на ребенка при оформлении субсидии учитывается, поэтому ее обязательно вносить в декларацию.

Некоторые другие виды доходов. Это, в частности, дотации фермерам за молодняк крупного рогатого скота, оплата за работу членом избирательной комиссии, помощь на похороны и т.д.

Что нужно обязательно указать в декларации

Это зарплата (сумма "на руки", т.е после уплаты налогов), пенсия, стипендия, а также социальные выплаты, не указанные в предыдущем списке. В том числе это пособие по безработице и страховые выплаты от соцстраха.

Кроме того, в декларации придется указать все полученные переводы из-за границы, а также объем приобретенной иностранной валюты. В этом случае не учитывается валюта, купленная для оплаты лечения и учебы.

Как рассчитать субсидию

Формула расчета субсидии: среднемесячный доход семьи делится на количество зарегистрированных в помещении лиц и определяется среднемесячный доход на одного человека. В свою очередь доход делится на прожиточный минимум (с 1 декабря 2022 г. – 2589), делится на базовый коэффициент 2 и умножается на 15%.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, в каких случаях украинцы не могут получить субсидию. Отказать могут в девяти случаях.

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