Остаемся в графиках, не смотря на морозы: в YASNO объяснили, почему выключают свет не во всех домах группы

В энергоснабжающей компании YASNO сообщили, что в украинской столице в Киеве продолжают отключать электроэнергию по графикам. Лимиты потребления позволяют использовать стабилизационные, а не аварийные отключения.

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Об этом своей странице в Facebook написал генеральный директор энергопоставщика Сергей Коваленко вечером в среду, 8 февраля. Он отметил, что сильные морозы сейчас на ситуацию с отключением света не влияют.

Коваленко также ответил на вопрос, почему электроэнергию могут отключать не во всех домах одной группы. Он объяснил, что на такую ситуацию влияют характер и лимиты потребления. Иногда ограничения от НЭК "Укрэнерго" могут быть такими, что всю группу отключать не нужно.

"Если лимиты и характер потребления позволяют, коллеги из ОСР не выключают всех входящих в одну группу клиентов. А ограничиваются лишь той частью, которая нужна", – написал он.

Гендиректор YASNO отметил, что энергетики следят за тем, чтобы электроэнергию распределяли справедливо.

"Если сегодня были отключены 1-5 подгруппы, то завтра при таких же ограничениях – 5-10 подгруппы. И наоборот", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине начали внедрять сообщения о плановых отключениях электроэнергии с помощью SMS-рассылок. Услуга уже доступна в Киеве абонентам мобильного оператора lifecell, однако вскоре может появиться и в других регионах.

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