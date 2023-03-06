Нужно ли платить за коммуналку во время войны: что грозит должникам

Украинцы даже во время военного положения должны оплачивать коммунальные услуги, несмотря на временную отмену штрафов и других санкций за неуплату. Законодательного разрешения не платить за коммуналку нет, поэтому нарушителей после окончания войны будет ждать целый ряд неприятных сюрпризов.

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"Юридический факт: в период военного положения поставщикам запрещено отключать потребителей за неоплату коммунальных услуг, а также начислять пеню и штрафные санкции. А вот о том, что можно не платить, юридического факта нет. Более того, если после победы у вас будет большой долг, вы будете первыми в очереди на отключение. Есть и другие неудобства. Например, органы соцзащиты могут отказать в субсидии, если коммунальные услуги не оплачены", – объяснил гендиректор одной из крупных энергокомпаний Сергей Коваленко.

Кроме того, из-за накопленных долгов могут возникать и другие проблемы, рассказывали OBOZREVATEL специалисты. Кроме перечисленного Коваленко, по окончанию военного положения:

за долги могут арестовать карточные счета;

коммунальные предприятия могут через суд и исполнительную службу взыскать имущество;

должник может попасть в реестр.

Тем, кто не может в военное время оплачивать счета из-за сложной жизненной ситуации, нужно обратиться в свое коммунальное предприятие и сообщил о трудностях. У поставщика услуги можно попросить реструктуризировать долг. После решения долговых вопросов также стоит оформить субсидию.

Тем не менее, есть ряд исключений, когда действительно можно не платить за коммунальные услуги. Список таких исключений небольшой:

если нет счетчиков на газ и воду, а в квартире или доме никто не живет: чтобы плату не насчитывали, нужно обратиться к поставщику коммунальной услуги (норма не касается отопления, платы за содержание дома и придомовой территории);

если жилье разрушено: о факте разрушения жилья нужно в первую очередь сообщить в полицию, выданный там документ также позволит в дальнейшем подсчитать убытки и добиться компенсации.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев призвали не бросать привычку экономить электроэнергию даже несмотря на отсутствие отключений света. Ведь если нагрузка на сети вырастет, отключения вернутся. Кроме того, экономия помогает существенно уменьшить суммы в платежках.

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