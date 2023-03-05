Как экономить электричество и "урезать" суммы в платежках: простые правила для каждого

Украинцев призвали не бросать привычку экономить электроэнергию даже несмотря на отсутствие отключений света. Ведь если нагрузка на сети вырастет, отключения вернутся. Кроме того, экономия помогает существенно уменьшить суммы в платежках.

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Сокращать потребление тока важнее всего утром – с 6-7 до 11-12 часов, а также вечером – с 18-19 часов до 23 часов, пишет OBOZREVATEL. Так, в часы пик желательно полностью отключать такие электроприборы:

обогреватель и бойлер;

теплый пол;

стиральная машина;

кондиционер;

электроплита.

Также нельзя одновременно пользоваться несколькими менее мощными бытовыми приборами. То есть, если уже включен электрочайник, то не стоит запускать микроволновку. А если работает кофемашина или фен для волос, не нужно одновременно с этим начинать глажку белья утюгом.

Еще один важный момент – замена обычных ламп накаливания на энергосберегающие. Энергосберегающие лампы потребляют энергии примерно на 80% меньше, чем традиционные, а служат в 8-10 раз дольше. Поэтому их приобретение окупается довольно быстро, а лишних затрат не возникает. Более того, получить LED-ламы в Украине сейчас можно бесплатно, воспользовавшись специальной программой обмена на почте.

Эксперты советуют переносить стирку и мытье посуды в посудомоечных машинах на ночь. Если в доме электрическое отопление, его также рекомендуют выключать утром и вечером, перенося обогрев на ночь. Ночью советуют включать и бойлер, утром мыться и выключать прибор на целый день.

Помимо помощи энергосистеме, перенос использования мощных приборов на время с 23 часов вечера до 7 утра позволит существенно экономить на платежках. Для этого нужно установить многозонные счетчики (двух- или трехзонные).

В таком случае в часы минимальной нагрузки будут установлены понижающие коэффициенты для тарифов, которые уменьшат стоимость потребленной в ночное время электроэнергии. Ночной тариф создан именно для того, чтобы мотивировать людей потреблять меньшее количество электроэнергии утром и вечером и переносить нагрузку на ночь или середину дня.

При больших объемах потребления электроэнергии двухфазный счетчик позволит сэкономить до 15-30% затрат. Но даже если не менять привычный режим дня, все равно будет экономия за счет техники, которая работает круглосуточно (например, холодильник, роутер).

Чтобы подключить новый тариф придется заменить сам счетчик. Для этого нужно обратиться к своему поставщику энергии и оплатить устройство, а также его установку). Однако траты окупаются приблизительно за полгода активной экономии электроэнергии. Кроме того, практически во всех новостройках такие приборы устанавливают сразу.

Как сообщал OBOZREVATEL, а Украине уже в 2023 году могут пересмотреть тарифы на газ и электроэнергию, которые были заморожены в 2022 году из-за начала полномасштабной войны. В правительстве уверяют, что пытаются максимально отсрочить повышение цен для населения. Однако долго тянуть, скорее всего, не получится.

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