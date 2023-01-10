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Нельзя включать одновременно: какие приборы "съедают" больше всего электроэнергии

Ксения Капустинская
Коммуналка
2 минуты
1,0 т.
Как сократить энергопотребление в квартире

Из-за последствий российских ракетных атак и неблагоприятной погоды украинцев вновь просят активно экономить электроэнергию. Для этого предлагают определить, какие домашние приборы потребляют больше всего электричества, и минимизировать их использование. В частности, это кондиционеры, стиральные машины и электрочайники.

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Не рекомендуется включать в сеть одновременно несколько таких мощных устройств. Это может привести к перегрузке сети и внеплановому отключению света, предупредили в КМВА и обнародовали список приборов.

Мощность самых популярных электроприборов

  • Кондиционер – 2,2-3,37 кВт;
  • электрочайник – 2,2-2,4 кВт;
  • стиральная машина – 0,8-2,2 кВт;
  • пылесос – 2 кВт;
  • бойлер – 1,5-2,5 кВт;
  • обогреватель – 1,2-2 кВт;
  • утюг – 1-2,4 кВт;
  • холодильник – 0,3-0,9 кВт;
  • микроволновая печь – 0,6-1,5 кВт;
  • телевизор – 0,08-0,14 кВт;
  • компьютер – 0,065-0,45 кВт.
Мощность популярных электроприборов

"Используйте мощные электроприборы поочередно. Не включайте все приборы сразу! Старайтесь включать мощные электроприборы в сеть через 20-30 минут после появления электроэнергии", – отметили чиновники.

Также, как напоминают энергетики, следует придерживаться правила: одна комната – один источник освещения. При этом следует заменить лампы накаливания на энергосберегающие LED. А кроме того в светлое время суток максимально использовать природное освещение и выключать свет в комнате, если там никого нет.

Как использовать электричество, чтобы не тратить его зря и не перегружать систему

Как сообщал OBOZREVATEL, единственным условием для отмены аварийных отключений в Украине является прекращение российских атак на энергосистему. До того времени они отменены не будут, предупредили в "Укрэнерго".

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