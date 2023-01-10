Нельзя включать одновременно: какие приборы "съедают" больше всего электроэнергии

Из-за последствий российских ракетных атак и неблагоприятной погоды украинцев вновь просят активно экономить электроэнергию. Для этого предлагают определить, какие домашние приборы потребляют больше всего электричества, и минимизировать их использование. В частности, это кондиционеры, стиральные машины и электрочайники.

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Не рекомендуется включать в сеть одновременно несколько таких мощных устройств. Это может привести к перегрузке сети и внеплановому отключению света, предупредили в КМВА и обнародовали список приборов.

Мощность самых популярных электроприборов

Кондиционер – 2,2-3,37 кВт;

электрочайник – 2,2-2,4 кВт;

стиральная машина – 0,8-2,2 кВт;

пылесос – 2 кВт;

бойлер – 1,5-2,5 кВт;

обогреватель – 1,2-2 кВт;

утюг – 1-2,4 кВт;

холодильник – 0,3-0,9 кВт;

микроволновая печь – 0,6-1,5 кВт;

телевизор – 0,08-0,14 кВт;

компьютер – 0,065-0,45 кВт.

"Используйте мощные электроприборы поочередно. Не включайте все приборы сразу! Старайтесь включать мощные электроприборы в сеть через 20-30 минут после появления электроэнергии", – отметили чиновники.

Также, как напоминают энергетики, следует придерживаться правила: одна комната – один источник освещения. При этом следует заменить лампы накаливания на энергосберегающие LED. А кроме того в светлое время суток максимально использовать природное освещение и выключать свет в комнате, если там никого нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, единственным условием для отмены аварийных отключений в Украине является прекращение российских атак на энергосистему. До того времени они отменены не будут, предупредили в "Укрэнерго".

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